"Марсель" умовно відсторонений від єврокубків на один сезон

Причиною є фанати французького клубу, які неодноразово порушували порядок

Французький "Марсель" умовно відсторонений від участі в єврокубках на один сезон з випробувальним терміном на два роки. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Клуб наступний домашній матч в єврокубках проведе без глядачів, а після цього - за частково закритих трибунах.

Також французька команда оштрафована на 100 тисяч євро і повинна зв'язатися з "Ліоном", на стадіоні якого проходив фінал Ліги Європи сезону 2017/18, щоб відшкодувати збитки, завдані арені уболівальниками "Марселя".

УЄФА виніс покарання "Марселю" у зв'язку з поведінкою уболівальників, які порушували правила, використовували піротехніку, здійснювали акти вандалізму і кидали предмети на поле під час матчів Ліги Європи минулого сезону.

Зокрема, мова йде про домашній матч з німецьким "РБ Лейпцигом" (5:2), домашній та матч-відповідь з австрійським "Ред Булл Зальцбург" (2:0 і 1:2), а також у фінальну зустріч турніру з мадридським " Атлетіко "(0:3).

"Марсель" за підсумками чемпіонату Франції сезону 2017/18 пробився в Лігу Європи.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував рішення про відсторонення італійського футбольного клубу "Мілан" від участі в єврокубках.