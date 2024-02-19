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"Марсель" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги Європи

Марсель, Понеділок 19 лютого 2024 11:25
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"Марсель" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги Європи Фото: "Гірники" спробують підкорити "Велодром" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Французький "Марсель" прийме донецький "Шахтар" у матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи 2023/24.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Марсель" – "Шахтар" відбудеться у Марселі 22 лютого. Поєдинок прийме арена "Велодром". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі Європи не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки другого за рангом єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплатах "Максимальна" та "Спорт". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.

Раніше "Шахтар" розписав результативну нічию з "Марселем" у німецькому Гамбурзі. У складі "гірників" відзначилися Матвієнко та Егіналдо. Натомість за провансальців забили Обамеянг і Ндіайє.

До слова, Україна зберегла становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками тижня.

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