"Шахтар" – "Марсель": УЄФА обрав фартового рефері на матч Ліги Європи

Другий поєдинок між французьким "Марселем" і донецьким "Шахтарем" у плей-офф Ліги Європи 2023/24 розсудить бригада арбітрів із Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Матч "Марсель" – "Шахтар" відбудеться у Марселі 22 лютого. Поєдинок прийме арена "Велодром". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

42-річний Тобіас Штілер обслуговуватиме матч французького гранда з "гірниками". Він двічі в кар'єрі перетинався з "Шахтарем". У сезоні 2016/17 донеччани переграли португальську "Брагу" (2:0) в групі Ліги Європи, а в минулому сезоні в серії пенальті дотиснули французький "Ренн" у плей-офф другого за рангом єврокубка.

Співвітчизники Штілера – Крістіан Гіттельманн і Марк Борш – будуть боковими суддями. Четвертим арбітром став німець Мартін Петерсен. Натомість зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Марко Фрітц і Бен'ямін Бранд із Німеччини.

Раніше "Шахтар" розписав результативну нічию з "Марселем" у німецькому Гамбурзі. У складі "гірників" відзначилися Матвієнко та Егіналдо. Натомість за провансальців забили Обамеянг і Ндіайє.