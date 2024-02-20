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"Шахтар" – "Марсель": УЄФА обрав фартового рефері на матч Ліги Європи

Марсель, Вівторок 20 лютого 2024 12:34
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"Шахтар" – "Марсель": УЄФА обрав фартового рефері на матч Ліги Європи Фото: "Гірники" розійшлися миром із "Марселем" у Гамбурзі (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Другий поєдинок між французьким "Марселем" і донецьким "Шахтарем" у плей-офф Ліги Європи 2023/24 розсудить бригада арбітрів із Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Марсель" – "Шахтар" відбудеться у Марселі 22 лютого. Поєдинок прийме арена "Велодром". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

42-річний Тобіас Штілер обслуговуватиме матч французького гранда з "гірниками". Він двічі в кар'єрі перетинався з "Шахтарем". У сезоні 2016/17 донеччани переграли португальську "Брагу" (2:0) в групі Ліги Європи, а в минулому сезоні в серії пенальті дотиснули французький "Ренн" у плей-офф другого за рангом єврокубка.

Співвітчизники Штілера – Крістіан Гіттельманн і Марк Борш – будуть боковими суддями. Четвертим арбітром став німець Мартін Петерсен. Натомість зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Марко Фрітц і Бен'ямін Бранд із Німеччини.

Раніше "Шахтар" розписав результативну нічию з "Марселем" у німецькому Гамбурзі. У складі "гірників" відзначилися Матвієнко та Егіналдо. Натомість за провансальців забили Обамеянг і Ндіайє.

До слова, Україна зберегла становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками тижня.

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