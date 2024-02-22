"Марсель" зробив тренером ноунейма. Він виграв турнір без кубка і отримав спецдозвіл працювати

Новий ентреньор провансальців народився в Монпельє у 1953 році. Утім, футбольні ази пізнавав у Безьє, що розташований у тій же Окситанії за 70 км на південний захід. Щоправда, місцевий футбольний клуб усю свою історію перебував у затінку більш успішного регбійного – 11-разового чемпіона Франції.

Гассе потрапив до "Безьє" в 15, а на дорослому рівні дебютував у сезоні 1974/75. На той час колектив був середняком Дивізіону 2. Молодий хавбек, вочевидь, не вразив тренерський штаб, тож перебрався в "Монпельє". Команда рідного міста тоді котувалася гірше, адже грала в регіональній лізі. Хоча в перший сезон Гассе і компанія пробилися в Дивізіон 3 (Південь).

Далі більше. Сезон 1978/79 "Монпельє" розпочав у другій за рангом лізі, а кампанію 1981/82 провів в еліті. Проте, під керівництвом Віктора Троссеро відразу ж вилетів назад. Гассе зіграв тоді 24 матчі. Повернулися в Дивізіон 1 "паладини" аж у 1988 році. На той час хавбек вже повісив бутси на цвях.

Фото: "Монпельє" в сезоні 1981/82 виступав в Дивізіоні 1 (pinterest.com)

Утім, то був лише перший роман Гассе з "Монпельє". Влітку 1991-го він повернувся до команди рідного міста в ролі асистента головного тренера. У наступні сім років змінювалися тренери на "Стад де ла Моссон", але наш герой неодмінно залишався в штабі. Він попрацював із поляком Генріком Касперчаком і Мішелем Мезі, а з дворазовим чемпіоном із "Марселем" Жераром Жілі утворив тандем (1994-1996 рр.).

Свого шансу на самостійну роботу Гассе дочекався в 1998 році. Під його керівництвом "Монпельє" провів непоганий сезон. "Паладини" фінішували на 8-й сходинці в Дивізіоні 1 та пробилися в Кубок Інтертото, а в Кубку ліги дісталися до півфіналу. Головною зіркою тієї команди був Лоран Робер, який пізніше засяяв у "Парі Сен-Жермен" і англійському "Ньюкаслі".

Новий сезон підопічні Гассе розпочали надзвичайно рано через участь в Кубку Інтертото. На початку липня "Монпельє" вибив азербайджанський "Карабах" (3:0, 6:0), а в середині місяця трохи несподівано пройшов іспанський "Еспаньйол" (2:0, 2:1). У півфіналі настала черга німецького "Дуйсбурга" (1:1, 3:0), а за ним і грізного "Гамбурга" (двічі по 1:1, пенальті – 3:0). За іронією долі, в Кубку Інтертото трофей переможцям не вручали.

Фото: "Монпельє" вирвав путівку в Кубок УЄФА в "Гамбурга" (twitter.com/IntertotoCup)

Так команда Гессе пробилася у перший раунд Кубка УЄФА. Та на цьому сенсації не закінчилися. У другому за рангом єврокубку "Монпельє" здолав белградську "Црвену Звезду" (1:0, 2:2). Та в другому раунді турніру "паладинам" трапився "Депортіво", який якраз мчав до сенсаційного чемпіонства в Іспанії. Боротьби з галісійцями не вийшло – 1:3, 0:2. Проте, такий похід у Європі можна було вважати успіхом.

Однак, Гассе підкосили результати на внутрішній арені. У жовтні-листопаді підопічні нового керманича "Марселя" програли 7 матчів чемпіонату Франції при двох нічиїх і впевнено рухалися до вильоту. Тренера звільнили після мінімальної поразки від ПСЖ, а давній знайомий Мезі так і не врятував "Монпельє" від очищення Дивізіоном 2.

На якийсь час Гассе відійшов у тінь. Повернувся у вересні 2000 року, очоливши "Кан", який змагався з "паладинами" в другій лізі. Футбольні гори в Нормандії не звернув. Ентреньор зумів зберегти прописку для команди в Дивізіоні 2 та по завершенні сезону пішов із посади. Натомість став асистентом Луїса Фернандеса в ПСЖ, а в 2003 році ще й подався з ним в "Еспаньйол".

Фото: Жан-Луї Гассе двічі попрацював у структурі ПСЖ (lequipe.fr)

Асистентську діяльність Гассе переривав у 2005-2006 рр. заради скромного "Істра". Утім, невдовзі повернувся до ролі помічника, знайшовши нового "ментора" – Лорана Блана. Легендарний чемпіон світу-1998 покладався на допомогу колишнього партнера по команді (грав за "Монпельє" в 1983-1991 рр.) в "Бордо", збірній Франції та ПСЖ. Без роботи залишився в 2016-му.

У січні наступного року Гассе втретє покликав майже рідний "Монпельє". "Паладини" ризикували вилетіти з Ліги 1. На "Стад де ла Моссон" він розпочав із трьох перемог у чотирьох турах. Пізніше результати команди погіршилися, а завершили чемпіонат окситанці п'ятьма поразками поспіль та лише дивом уникли вильоту.

Влітку Гассе вказали на двері, але вже восени він опинився в "Сент-Етьєні". Спершу досвідчений фахівець асистував Жульєну Сабле, але через п'ять поєдинків вони обмінялися ролями. Саме період роботи на чолі "зелених" – ледь не найкращий в усіх тренерській біографії Гассе.

Коли ентреньор став до керма "Сент-Етьєна", то занепалий гранд перебував на 16-й сходинці. Закінчили же сезон "зелені", відданим уболівальником яких став голівудський актор Тімоті Шаламе, на 7-му місці. Гассе переладнав команду, що стояла на виліт, на серйозного претендента на єврокубки. Лише поразка прямому конкуренту ("Бордо") в травні позбавила шансів на Лігу Європи.

Фото: Жан-Луї Гассе повторив із "Сент-Етьєном" найвище досягнення в XXI столітті (asse.fr)

Виявилося, що то був лише початок. "Сент-Етьєн" з атакувальними схемами 4-3-3 та 4-2-3-1 став справжньою грізною силою у сезоні 2018/19. Гассе вивів на пік тунісця Вахбі Хазрі та витиснув максимум із інших на кшталт Ремі Кабелли чи Роберта Беріча. Це тріо оформило половину голів "зелених" у чемпіонаті. "Сент-Етьєн" ледь не залетів до Ліги чемпіонів, але невдалий відрізок у лютому-березні дозволив фінішувати "лише" на 4-й сходинці.

Проте, той сезон "зелених", вочевидь, був стрибком вище голови. Інакше пояснити наступні події складно. Влітку Гассе вирішив податися до "Бордо", а "Сент-Етьєн" уник вильоту, ймовірно, тільки завдяки тому, що перерваний коронавірусом сезон вирішили не догравати. Утім, бодай повторити успіх часів роботи зі "зеленими" на чолі жирондинців він не зумів.

Останній же тренерський досвід Гассе з категорії трагікомічних. У травні 2022 року він уперше погодився попрацювати з національною командою, очоливши збірну Кот-д'Івуару. Під керівництвом французького фахівця "слони" легко пройшли кваліфікацію на домашній Кубок африканський націй, граючи в атакувальній формації 4-3-3. Непогано івуарійці виглядали і в товариських матчах, а відбір до ЧС-2026 розпочали з розгрому Сейшел (9:0) та перемоги над збірною Гамбії (2:0).

Фото: На чолі Кот-д'Івуару Гассе втратив нагоду завоювати трофей (cafonline.com)

Що трапилося далі – загадка. У матчі-відкритті КАН-2023, що стартував у січні цьогоріч, Кот-д'Івуар на класі переграв Гвінею-Бісау з голами Фофани та Крассо. Далі "слони" мінімально поступилися іншому фавориту форуму – Нігерії. У фінальному ж турі групового етапу івуарійці отримали гучного ляпаса від Екваторіальної Гвінеї (0:4). У плей-офф збірна пробилася лише за додатковими показниками і...

...на 1/8 фіналу вийшла вже без Гассе. Іронія долі в тому, що Кот-д'Івуар став переможцем турніру. Але перший в кар'єрі трофей уродженець Монпельє не завоював. Тепер намагатиметься реабілітуватися на чолі "Марселя" і тренуватиме зі спеціального дозволу Ліги 1, яка колись встановила ценз 65 років для роботи керманичем команди. Та чи вистачить для успіху на "Велодромі" неоднозначного самостійного тренерського досвіду та довгих років у ролі другого номера відоміших колег на кшталт Фернандеса чи Блана – питання відкрите.