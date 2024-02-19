"Марсель" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги Европы

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч "Марсель" – "Шахтер" состоится в Марселе 22 февраля. Поединок примет арена "Велодром". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге Европы не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки второго по рангу еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписках "Максимальная" и "Спорт". Кроме того, трансляция в наивысшем качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. За час до стартового свистка начнется предматчевая студия.

Ранее "Шахтер" расписал результативную ничью с "Марселем" в немецком Гамбурге. В составе "горняков" отличились Матвиенко и Эгиналдо. За провансальцев забили Обамеянг и Ндиайе.