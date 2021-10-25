Марокко планирует ввести COVID-паспорт

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Отмечается, что в четверг правительство уже ввело пропуски для допуска к правительственным зданиям, спортивным залам, заведениям питания и общественному транспорту.

По словам главы Минздрава Халеда Айти Талеба, принятие пропуска было направлено на то, чтобы мотивировать невакцинированных людей - как можно скорее прививаться. Он добавил, что количество людей, которые получили препарат после введения пропуска - увеличилось более чем на 400%.