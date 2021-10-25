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Марокко планує запровадити COVID-паспорт

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Понеділок 25 жовтня 2021 21:40
Марокко планує запровадити COVID-паспорт Фото: Марокко може запровадити COVID-паспорт (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я Марокко виступило з ініціативою запровадження паспорту вакцинації. В країні стрімко зростає кількість випадків зараження на коронавірус.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що в четвер уряд вже запровадив пропуски для допуску до урядових будівель, спортивних залів, закладів харчування й громадського транспорту.

За словами голови МОЗ Халеда Айті Талеба, прийняття пропуску було направлено на те, аби мотивувати невакцинованих людей - якнайскоріше щепитися. Він додав, що кількість людей, які отримали препарат після запровадження пропуску - збільшилась більше ніж на 400%.

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Марокко Коронавірус Вакцинація
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