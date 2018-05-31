Марокко - Украина: анонс матча

Готовимся к товарищескому поединку

Сборные Украины и Марокко сыграют товарищеский матч. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть матч можно на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, команда Андрея Шевченко является фаворитом противостояния

31 мая 21:00,

Швейцария, Женева, стадион "Стад де Женева"

Сборная Украины сыграет свой первый из двух запланированных товарищеских матчей в эту международную паузу. Соперником команды Андрея Шевченко станет участник предстоящего ЧМ-2018 сборная Марокко.

Поединок будут обслуживать арбитры из Швейцарии во главе с 32-летним Урсом Шнидером. На линиях ему будут помогать Марко Цюрхер и Витал Йобин.

Совсем недавно, 21 марта 2018 года, Шнидер был главным арбитром матча сборной Украины (U-17) против Испании (U-17) в элит-раунде Евро-2018 (1:1).

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Марокко готовится к чемпионату мира, и я не знаю, какую задачу поставит перед своими подопечными главный тренер марокканцев. Мы же готовимся на сентябрь. У нас есть две товарищеские встречи, которые, прежде всего, помогут вспомнить принципы игры, которые мы исповедуем, восстановить структуру, снова сыграть вместе, ведь в этом году команда провела немного матчей

По Марокко, то это хорошая команда - такая агрессивная, колючая, по-спортивному зла. Марокканцы действуют в большей степени вертикально, не акцентируя силы на содержании мяча".

Тренер сборной Марокко Эрве Ренар: "Нам нужно воспользоваться поддержкой и сохранить мотивацию, чтобы не разочаровать болельщиков. Есть группа с ядром игроков, у которых в последнее время были отличные матчи. Нет причин, чтобы все перевертывать".

Ориентировочные составы на игру:

Марокко: Буну - Хакими, Бенатиа, Кошта, Мендиль - Амрабат, Айт-Беннассер - Зийех, Беланда, Арит - Бутаиб

Украина: Лунин - Караваев, Бурда, Кривцов, Соболь - Степаненко, Зинченко - Коноплянка, Марлос, Ярмоленко - Селезнев