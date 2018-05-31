Марокко - Україна: анонс матчу

Готуємося до товариського поєдинку

Збірні Україна та Марокко зіграють товариський матч. Онлайн-трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися матч можна на телеканалах ТРК "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, команда Андрія Шевченка є фаворитом протистояння.

31 травня 21:00

Швейцарія, Женева, стадіон "Стад де Женева"

Збірна України зіграє свій перший з двох запланованих товариських матчів в цю міжнародну паузу. Суперником команди Андрія Шевченка стане учасник майбутнього ЧС-2018 збірна Марокко.

Поєдинок обслуговуватимуть арбітри зі Швейцарії на чолі з 32-річним Урсом Шнідером. На лініях йому допомагатимуть Марко Цюрхер і Вітал Йобін.

Зовсім недавно, 21 березня 2018 року, Шнідер був головним арбітром матчу збірної України (U-17) проти Іспанії (U-17) в еліт-раунді Євро-2018 (1:1).

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Марокко готується до чемпіонату світу, і я не знаю, яке завдання поставить перед своїми підопічними головний тренер марокканців. Ми ж готуємося на вересень. У нас є дві товариські зустрічі, які, перш за все, допоможуть згадати принципи гри, які ми сповідуємо, відновити структуру, знову зіграти разом, адже цього року команда провела небагато матчів

Щодо Марокко, то це хороша команда - така агресивна, колюча, по-спортивному зла. Марокканці діють більшою мірою вертикально, не акцентуючи сили на утриманні м'яча".

Тренер збірної Марокко Ерве Ренар: "Нам потрібно скористатися підтримкою і зберегти мотивацію, щоб не розчарувати уболівальників. Є група з ядром гравців, у яких останнім часом були чудові матчі. Немає причин, щоб все перевертати".

Орієнтовні склади на гру:

Марокко: Буну - Хакимі, Бенатіа, Кошта, Мендільо - Амрабат, Айт-Беннассер - Зійех, Юнес Беланда, Аріта - Бутаіб

Україна: Лунін - Караваєв, Бурда, Кривцов, Соболь - Степаненко, Зінченко - Коноплянка, Марлос, Ярмоленко - Селезньов