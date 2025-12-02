ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Мародерство серед своїх і величезні втрати: агенти "Атеш" розповіли про бригаду окупантів

Вівторок 02 грудня 2025 07:30
UA EN RU
Мародерство серед своїх і величезні втрати: агенти "Атеш" розповіли про бригаду окупантів Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Агенти "Атеш" з числа військовослужбовців 30-ї ОМБР зазначають, що особовий склад бригади вже тричі змінювався через величезні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "Атеш" у Telegram.

В "Атеш" повідомили, що мають своїх агентів із числа військовослужбовців 30-ї ОМБР.

Вони фіксують, що після загибелі одного з бійців інші обшукують тіло та забирають все цінне: гроші, телефони, елементи спорядження, медальйони та особисті речі.

Агенти зазначають, що особовий склад бригади вже тричі змінювався через величезні втрати.

"Командування добирає всіх поспіль - зеків із колонії, наркоманів та людей із кримінальним минулим. Такий контингент приносить у підрозділ "закони зони", тому мародерство стало звичною практикою, а між бійцями зростає недовіра та постійні конфлікти", - ідеться у повідомленні руху.

За інформацією агентів, така атмосфера повністю руйнує дисципліну, через що боєздатність підрозділу стрімко падає.

Мародерство в армії РФ

Раніше РБК-Україна писав про те, як російські військові посилено мародерили та обкрадали місцевих жителів на окупованих у 2023 році територіях Запорізької та Херсонської областей.

За даними Міноборони України, росіяни переважно крали майно і транспортні засоби під приводом нібито необхідності забезпечення "евакуації" населення.

Викрадене майно росіяни перевозили до окупованого Криму, а вже потім - в РФ.

Також Генштаб фіксував раніше факти про те, як окупанти вивозили вантажівками награбоване майно українців із Запорізької області.

Окрім того, окупанти повністю розграбували одне з підприємств в Енергодарі.

Читайте РБК-Україна в Google News
партизаны Мародерство
Новини
Бюджет-2026 відкладається: у Раді не домовилися про голосування 2 грудня, - джерело
Бюджет-2026 відкладається: у Раді не домовилися про голосування 2 грудня, - джерело
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить