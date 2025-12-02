Мародерство серед своїх і величезні втрати: агенти "Атеш" розповіли про бригаду окупантів
Агенти "Атеш" з числа військовослужбовців 30-ї ОМБР зазначають, що особовий склад бригади вже тричі змінювався через величезні втрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "Атеш" у Telegram.
В "Атеш" повідомили, що мають своїх агентів із числа військовослужбовців 30-ї ОМБР.
Вони фіксують, що після загибелі одного з бійців інші обшукують тіло та забирають все цінне: гроші, телефони, елементи спорядження, медальйони та особисті речі.
Агенти зазначають, що особовий склад бригади вже тричі змінювався через величезні втрати.
"Командування добирає всіх поспіль - зеків із колонії, наркоманів та людей із кримінальним минулим. Такий контингент приносить у підрозділ "закони зони", тому мародерство стало звичною практикою, а між бійцями зростає недовіра та постійні конфлікти", - ідеться у повідомленні руху.
За інформацією агентів, така атмосфера повністю руйнує дисципліну, через що боєздатність підрозділу стрімко падає.
Мародерство в армії РФ
Раніше РБК-Україна писав про те, як російські військові посилено мародерили та обкрадали місцевих жителів на окупованих у 2023 році територіях Запорізької та Херсонської областей.
За даними Міноборони України, росіяни переважно крали майно і транспортні засоби під приводом нібито необхідності забезпечення "евакуації" населення.
Викрадене майно росіяни перевозили до окупованого Криму, а вже потім - в РФ.
Також Генштаб фіксував раніше факти про те, як окупанти вивозили вантажівками награбоване майно українців із Запорізької області.
Окрім того, окупанти повністю розграбували одне з підприємств в Енергодарі.