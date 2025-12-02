ua en ru
Мародерство среди своих и огромные потери: агенты "Атеш" рассказали о бригаде оккупантов

Вторник 02 декабря 2025 07:30
Мародерство среди своих и огромные потери: агенты "Атеш" рассказали о бригаде оккупантов Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Агенты "Атеш" из числа военнослужащих 30-й ОМБР отмечают, что личный состав бригады уже трижды менялся из-за огромных потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Атеш" в Telegram.

В "Атеш" сообщили, что имеют своих агентов из числа военнослужащих 30-й ОМБР.

Они фиксируют, что после гибели одного из бойцов другие обыскивают тело и забирают все ценное: деньги, телефоны, элементы снаряжения, медальоны и личные вещи.

Агенты отмечают, что личный состав бригады уже трижды менялся из-за огромных потерь.

"Командование подбирает всех подряд - зеков из колонии, наркоманов и людей с криминальным прошлым. Такой контингент приносит в подразделение "законы зоны", поэтому мародерство стало обычной практикой, а между бойцами растет недоверие и постоянные конфликты", - говорится в сообщении движения.

По информации агентов, такая атмосфера полностью разрушает дисциплину, из-за чего боеспособность подразделения стремительно падает.

Мародерство в армии РФ

Ранее РБК-Украина писал о том, как российские военные усиленно мародерили и обворовывали местных жителей на оккупированных в 2023 году территориях Запорожской и Херсонской областей.

По данным Минобороны Украины, россияне преимущественно воровали имущество и транспортные средства под предлогом якобы необходимости обеспечения "эвакуации" населения.

Похищенное имущество россияне перевозили в оккупированный Крым, а уже потом - в РФ.

Также Генштаб фиксировал ранее факты о том, как оккупанты вывозили грузовиками награбленное имущество украинцев из Запорожской области.

Кроме того, оккупанты полностью разграбили одно из предприятий в Энергодаре.

