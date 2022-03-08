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"Мародерили и стреляли по домам": в Сумской области разбили колонну оккупантов (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Сумской области колонны войск РФ проходили по территории Роменского района и вели обстрелы по жилым домам и медучреждениям, а также занимались грабежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

В отчете за вчерашний день, 7 марта, и ситуации в регионе он сообщил, что в Роменском районе было "более или менее спокойно", но зафиксировано прохождение колонн противника.

"Колонны вражеской российской техники, которая проходила по территории Роменщины сегодня, как всегда, мародерили и стреляли по домам, магазинам, амбулаториям", - рассказал глава ОВА.

При этом Живицкий подчеркнул, что оккупантам это "так просто с рук не сходит".

Он опубликовал фото разбитой вчера ночью колонны вражеской российской техники, и поблагодарил бойцов ВСУ и всех причастных.

В Сумской области уничтожили колонну техники российских оккупантов (фото: t.me/Zhyvytskyy)

Как сообщалось, российские самолеты начали бомбить жилые дома в Сумах и Ахтырке.

Также мы писали, что терроборона Сумской области показала новую "коллекцию" трофеев от оккупанта.

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