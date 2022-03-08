"Мародерили и стреляли по домам": в Сумской области разбили колонну оккупантов (фото)

В Сумской области колонны войск РФ проходили по территории Роменского района и вели обстрелы по жилым домам и медучреждениям, а также занимались грабежом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
В отчете за вчерашний день, 7 марта, и ситуации в регионе он сообщил, что в Роменском районе было "более или менее спокойно", но зафиксировано прохождение колонн противника.
"Колонны вражеской российской техники, которая проходила по территории Роменщины сегодня, как всегда, мародерили и стреляли по домам, магазинам, амбулаториям", - рассказал глава ОВА.
При этом Живицкий подчеркнул, что оккупантам это "так просто с рук не сходит".
Он опубликовал фото разбитой вчера ночью колонны вражеской российской техники, и поблагодарил бойцов ВСУ и всех причастных.
В Сумской области уничтожили колонну техники российских оккупантов (фото: t.me/Zhyvytskyy)
Как сообщалось, российские самолеты начали бомбить жилые дома в Сумах и Ахтырке.
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