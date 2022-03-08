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"Мародерили і стріляли по хатах": у Сумській області розбили колону окупантів (фото)

Автор: Володимир Костирін

У Сумській області колони військ РФ проходили по території Роменського району і вели обстріли по житлових будинках і медустановах, а також займалися грабунком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

У звіті за вчорашній день, 7 березня, і ситуацію в регіоні він повідомив, що в Роменському районі було "більш-менш спокійно", але зафіксовано проходження колон противника.

"Колони ворожої російської техніки, яка проходила територією Роменщини сьогодні, як завжди мародерили і стріляли по хатах, магазинах, амбулаторіях", - розповів глава ОВА.

При цьому Живицький наголосив, що окупантам це "так просто з рук не сходить".

Він опублікував фото розбитої вчора вночі колони ворожої російської техніки, і подякував бійцям ЗСУ та всім причетним.

У Сумській області знищили колону техніки російських окупантів (фото: t.me/Zhyvytskyy)

Як повідомлялося, російські літаки почали бомбити житлові будинки в Сумах та Охтирці.

Також ми писали, що тероборона Сумської області показала нову "колекцію" трофеїв від окупанта.

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