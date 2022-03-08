"Мародерили і стріляли по хатах": у Сумській області розбили колону окупантів (фото)

У Сумській області колони військ РФ проходили по території Роменського району і вели обстріли по житлових будинках і медустановах, а також займалися грабунком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
У звіті за вчорашній день, 7 березня, і ситуацію в регіоні він повідомив, що в Роменському районі було "більш-менш спокійно", але зафіксовано проходження колон противника.
"Колони ворожої російської техніки, яка проходила територією Роменщини сьогодні, як завжди мародерили і стріляли по хатах, магазинах, амбулаторіях", - розповів глава ОВА.
При цьому Живицький наголосив, що окупантам це "так просто з рук не сходить".
Він опублікував фото розбитої вчора вночі колони ворожої російської техніки, і подякував бійцям ЗСУ та всім причетним.
У Сумській області знищили колону техніки російських окупантів (фото: t.me/Zhyvytskyy)
Як повідомлялося, російські літаки почали бомбити житлові будинки в Сумах та Охтирці.
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