"Мародерили і стріляли по хатах": у Сумській області розбили колону окупантів (фото)

У звіті за вчорашній день, 7 березня, і ситуацію в регіоні він повідомив, що в Роменському районі було "більш-менш спокійно", але зафіксовано проходження колон противника.

"Колони ворожої російської техніки, яка проходила територією Роменщини сьогодні, як завжди мародерили і стріляли по хатах, магазинах, амбулаторіях", - розповів глава ОВА.

При цьому Живицький наголосив, що окупантам це "так просто з рук не сходить".

Він опублікував фото розбитої вчора вночі колони ворожої російської техніки, і подякував бійцям ЗСУ та всім причетним.

У Сумській області знищили колону техніки російських окупантів (фото: t.me/Zhyvytskyy)