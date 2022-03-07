Терроборона Сумской области показала новую "коллекцию" трофеев от оккупанта (фото)
Сумская область уже двенадцатый день мужественно противостоит российским оккупационным войскам. Силы ВСУ, терробороны, простые местные жители ежедневно получают трофеи от оккупанта.
Смотрите ниже в материале свежие достижения от терробороны Сумской области.
"Сумщина. Очередные трофеи территориальная оборона ВС Украины", - подписаны снимки в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".
Фото: Сумская тероборона показала трофеи (t.me/operativnoZSU)
Напомним, что по словам председателя облгосадминистрации Сумской области Дмитрия Живицкого, 6 и 7 марта в городе и вблизи него произошли боевые столкновения, есть погибшие.
Ранее мы писали, что оккупанты обокрали отделение полиции Харьковской области. Оттуда вынесли обогреватели, жесткие диски и даже канцелярию.
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