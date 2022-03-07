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Терроборона Сумской области показала новую "коллекцию" трофеев от оккупанта (фото)

Новина українською →
Сумская область, Понедельник 07 марта 2022 19:54
Терроборона Сумской области показала новую "коллекцию" трофеев от оккупанта (фото) Фото: Терроборона Сумской области показала новые трофеи от оккупанта (фото t.me/operativnoZSU)
Автор: Светлана Мащенко

Сумская область уже двенадцатый день мужественно противостоит российским оккупационным войскам. Силы ВСУ, терробороны, простые местные жители ежедневно получают трофеи от оккупанта.

Смотрите ниже в материале свежие достижения от терробороны Сумской области.

"Сумщина. Очередные трофеи территориальная оборона ВС Украины", - подписаны снимки в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

Терроборона Сумской области показала новую &quot;коллекцию&quot; трофеев от оккупанта (фото)Терроборона Сумской области показала новую &quot;коллекцию&quot; трофеев от оккупанта (фото)Терроборона Сумской области показала новую &quot;коллекцию&quot; трофеев от оккупанта (фото)

Фото: Сумская тероборона показала трофеи (t.me/operativnoZSU)

Напомним, что по словам председателя облгосадминистрации Сумской области Дмитрия Живицкого, 6 и 7 марта в городе и вблизи него произошли боевые столкновения, есть погибшие.

Ранее мы писали, что оккупанты обокрали отделение полиции Харьковской области. Оттуда вынесли обогреватели, жесткие диски и даже канцелярию.

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