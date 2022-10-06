Мародери і ґвалтівники. Резніков закликав партнерів перестати боятися "другу армію світу"

Міжнародній спільноті слід перестати боятися Росію з її ядерним шантажем. Окупанти вже не раз доводили, що "друга армія світу" - це волоцюги та ґвалтівники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Після Маріуполя, Бучі та ракетних обстрілів ядерною зброєю нас не злякати. Ми кажемо всім партнерам - перестаньте боятися Росію. Це не друга армія світу, це волоцюги, мародери і ґвалтівники. Це в'язниця, яка напала на Україну", - заявив він.

Раніше Резніков зазначав, що ризик застосування РФ ядерної зброї проти України є завжди. При цьому виникає питання стосовно якості цього озброєння.

Окрім того, НАТО попередило членів альянсу, що РФ може провести ядерні випробування на кордонах з Україною.

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