ua ru
Чт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мародеры и насильники. Резников призвал партнеров перестать бояться "вторую армию мира"

Новина українською →
Четверг 06 октября 2022 16:18
Мародеры и насильники. Резников призвал партнеров перестать бояться "вторую армию мира" Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Международному сообществу следует перестать бояться Россию с ее ядерным шантажом. Оккупанты уже не раз доказывали, что "вторая армия мира" - это бродяги и насильники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"После Мариуполя, Бучи и ракетных обстрелов ядерным оружием нас не испугать. Мы говорим всем партнерам - перестаньте бояться Россию. Это не вторая армия мира, это бродяги, мародеры и насильники. Это тюрьма, которая напала на Украину", - заявил он.

Ранее Резников отмечал, что риск применения РФ ядерного оружия против Украины всегда есть. При этом возникает вопрос относительно качества этого вооружения.

Кроме того, НАТО предупредило членов альянса, что РФ может провести ядерные испытания на границах с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников
NEWS
ВСУ полностью освободили Боровскую общину в Харьковской области: обновленная карта войны
ВСУ полностью освободили Боровскую общину в Харьковской области: обновленная карта войны
DAILY
Клеймо террориста. Как США могут ослабить Путина и превратить РФ в страну-изгоя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Клеймо террориста. Как США могут ослабить Путина и превратить РФ в страну-изгоя