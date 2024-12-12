Маркус против Шаламаги. Почему "разгорелся" конфликт в 47-й бригаде и что известно о комбриге

Бывший главный сержант 47 отдельной механизированной бригады (ОМБр) Валерий Маркус после полуторагодичного молчания впервые откровенно рассказал о конфликте с нынешним заместителем командира бригады Иваном Шаламагой. Его заявления вызвали бурные обсуждения среди военных и гражданских.

РБК-Украина рассказывает о том, что известно о конфликте между военными и как на него реагируют в обществе.

Когда и почему возник конфликт

В июле 2023 года Валерий Маркус, на то время главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура", написал рапорт, в котором попросил перевести его на низшую должность, а именно на командира боевой машины, поскольку пребывание в одном коллективе с заместителем командира воинской части Иваном Шаламагой "унижает его честь и достоинство", а сам командир – "аморальный дегенерат".

Тогда Маркус не раскрывал причин конфликта с коллегой. После того, как он ушел из бригады, он практически исчез из инфопространства. Шаламага тоже никак не комментировал ситуацию, поскольку не является публичным человеком, а командир бригады Александр Сак тогда призвал "отбросить конфликты, обиды, противоречия и приумножить усилия для совместной борьбы".

11 декабря 2024 года Маркус у себя на канале опубликовал серию видео, в которых он рассказал о создании бригады и раскрыл некоторые детали конфликта между военными. Валерий обнародовал четыре части "Мечта", "Борьба", "Компромисс", "Принятие" и анонсировал на 13 декабря выход 5 части под названием "Обязанность".

Маркус рассказал, что Ивану Шаламаге в апреле 2022 года предложили стать комбатом нового 47-го отдельного стрелкового батальона, а он предложил Маркусу стать главным этой воинской части.

"В моей голове сразу начали появляться идеи. Как сделать этот батальон уникальным? В том же разговоре я начал набрасывать идеи по набору людей через собеседования, по созданию фонда, по тренировке, геральдике, идеологии и тому подобное", – рассказал Валерий.

Валерий и Иван во время службы (фото: chas.news)

По словам Маркуса, Шаламага был заинтересован в создании батальона "из меркантильных соображений" и практически не участвовал в организационном процессе, не генерировал идей, затягивал с принятием решений. Все, что касалось публичности бригады и сотрудничества с внешним миром Маркус взял на себя, поскольку опасался, что в будущем медийность бригады смогут использовать недобросовестные люди, в частности для отбеливания репутации политиков.

Новый батальон должен был отойти от советских армейских принципов, поэтому военные разрабатывали "новую философию". В частности, Маркус заявил, что они первыми в ВСУ начали набирать бойцов именно через рекрутинговые центры – мотивированных людей, а не всех под ряд мобилизованных. По словам Маркуса, Шаламага присутствовал на отборе кандидатов только в первый день.

Также Маркус стал соучредителем БФ "Markus Foundation", которая обеспечивала потребности бойцов подразделения.

"В то время, когда мы вкладывали собственные ресурсы, ему (Шаламаге – Ред.) хватало наглости улучшать свое финансовое положение за счет своей должности, но об этом мы узнали уже позже", – заявил Маркус.

Пост Маркуса о расширении батальона до полка (скриншот)

Валерий также обвинил Ивана в больших потерях личного состава во время обороны Углегорской ТЭС в Донецкой области.

"Действия Ивана Михайловича Шаламаги едва не привели к тому, что существование нашего батальона могло там и прекратиться. Батальон потерял много достойных и важных людей. Собственность, кстати, одного из погибших, Шаламага, потом попытается себе присвоить", – рассказал Маркус.

По словам Валерия, окончательно конфликт назрел, когда командовать полком (47-й батальон тогда уже переформатировали в полк) предложили Маркусу, а не Шамалаге. Это якобы задело амбиции Ивана, хотя сам Валерий всячески предлагал руководству назначить на должность именно Шаламагу.

Добавим, что в своих видео Маркус также взял анонимные короткие интервью у других бойцов 47 ОМБР, которые подтверждают его позицию. Видео Валерия можно посмотреть по ссылке. За сутки первая "серия" набрала более 700 тыс. просмотров.

Какая реакция военных и общества

Официально 47-я бригада пока никак не комментировала скандальные заявления Валерия Маркуса. Но пресс-офицер бригады лейтенант Анастасия Блищик выразила свою позицию в соцсетях. Она отметила, что с самого начала, как только присоединилась к подразделению 4 декабря 2022-го Маркус начал перетягивать ее в "свой лагерь сторонников" и убеждать, что Шаламага "просто человек, который стоит на должности".

"Я не поддержала блогера (Маркуса – Ред), не была его сторонницей. И именно сейчас вы можете наблюдать публичный выс*р с его стороны. Но самое главное, что это даже не его инициатива, а людей, в руках которых он и остался марионеткой", – написала Анастасия.

Она обвинила Маркуса в том, что он "монополизировал" доступ к социальным страницам бригады и подвязал их к своему номеру телефона, хотя на практике для этого берут новый номер, чтобы в случае гибели или демобилизации человека передать страницы другим людям. Также Блищик намекнула, что Маркус "отсиживался в Киеве" во время войны.

"Я, как и тысячи других военных, хочу домой и реальные сроки службы. Но откуда знать об этом Маркусу, который полтора года открыто сидел себе в ресторанах Киева. Но я не буду опускаться до обнародования скрытых съемок, потому что за это же можно понести ответственность", – добавила Блищик.

На скандальное заявление Маркуса также отреагировал основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега, он поддержал военного.

"Только начал смотреть видео Маркуса, но уже полностью на его стороне. Я всегда на стороне основателей – тех, кто способен создавать что-то новое. Даже если я не согласен с отдельными мыслями. Потому что именно их кровь, пот, успех и ошибки двигают этот мир вперед. Затем, когда приходит успех, с ним приходит человеческая ржавчина в виде приспособленцев и разной безликой х**ни и начинает рваться к власти в том, чего не создавала. Это не делает их равными. Даже если они побеждают. Они, все так же, ржавчина", – написал Дейнега.

Зато Алина Михайлова, руководитель медицинской службы "УЛЬФ" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло, жестко раскритиковала Маркуса.

"Не тяните этого дурачка Валеру в пространство, пожалуйста. Тип соскучился по медийности и донатам. Сопоставление вообще молодых боевых офицеров и этого скалолаза-писаки – абсурдное", – заявила в сторис в Іnstagram Алина. Также она отметила своим подписчикам, что лучше поинтересоваться, что происходит на Покровском направлении и заспостила карты боевых действий.

Реакция Алины Михайловой на заявления Маркуса (скриншот)

Журналистка Янина Соколова также отреагировала на скандал и отметила, что систему надо менять.

"Я не могу давать оценки эффективности указанных фамилий в видео. Я не знаю лично Шаламагу и других. По ним я слышу противоречия в оценках военных. Но из видео ясно одно. Система выхаркивает неугодных. Система не хочет развития и демотивирует свежие силы", – написала Соколова.

Мнения обычных украинцев также разделились. Некоторые считают, что Маркус пиарится, некоторые – что он пошел против системы и принципы работы в армии действительно нужно менять.

Что известно о Маркусе и Шаламаге

31-летний Валерий Маркус родом из Николаевской области, в армию пошел добровольцем после начала АТО в марте 2014 года. Служил в составе 25-й воздушно-десантной бригады. Участвовал в боях за освобождение Краматорска, Ждановки, Углегорска, Шахтерска, Доброполья, Коммунара и Дебальцево.

Уволился из армии через два года, поскольку получил ранение. После начала полномасштабного вторжения вернулся в ВСУ, стал разведчиком в 30-й механизированной бригаде.

Маркус стал широко известным (сначала под фамилией Ананьев) в 2018 году после того, как издал свою первую книгу "Следы на дороге", в которой часть событий происходит на Донбассе во время АТО. Книга стала бестселлером.

У Валерия одна из крупнейших среди военных аудиторий в социальных сетях, также он входит в рейтинг "30 до 30: лицо будущего", список "25 самых влиятельных украинских военных" и "30 Under 30".

Валерий Маркус (фото: instagram.com_valerii_markus)

27-летний капитан Иван Шаламага родом из Львовской области. Он является кадровым военным, свою первую ротацию в зоне АТО отбыл в 2018 году. Тогда он как командир взвода вывел подразделение на Светлодарскую дугу. Также выполнял боевые задачи при обороне Попасной, Новолуганского, Зайцево.

В 2021 году стал заместителем командира механизированного батальона в 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского. Там он развивал направление ударных БПЛА и в ее составе принял участие в обороне Украины в начале полномасштабной войны. В марте 2022-го под его командованием подразделение остановило наступление врага под Новолуганским.

В мае 2022 года возглавил новое штурмовое подразделение – 47-й отдельный батальон, а в ноябре того же года после переформатирования 47-го полка в бригаду стал заместителем ее командира.

Отметим, что Иван является одним из самых молодых командиров в ВСУ, его называют грамотным и уважаемым офицером. Поскольку Шаламага не ведет соцсетей, то, вероятно, публично не будет отвечать на упреки Маркуса.

Добавим также, что сейчас 47 ОМБр воюет на Курском направлении и за почти 2 года своего существования заработала репутацию эффективного военного формирования.

Иван Шаламага (скриншот из видео)