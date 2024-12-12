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Маркус против Шаламаги. Почему "разгорелся" конфликт в 47-й бригаде и что известно о комбриге

Четверг 12 декабря 2024 18:38
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Маркус против Шаламаги. Почему "разгорелся" конфликт в 47-й бригаде и что известно о комбриге Что известно о конфликте Маркуса с Шаламагой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Бывший главный сержант 47 отдельной механизированной бригады (ОМБр) Валерий Маркус после полуторагодичного молчания впервые откровенно рассказал о конфликте с нынешним заместителем командира бригады Иваном Шаламагой. Его заявления вызвали бурные обсуждения среди военных и гражданских.

РБК-Украина рассказывает о том, что известно о конфликте между военными и как на него реагируют в обществе.

Когда и почему возник конфликт

В июле 2023 года Валерий Маркус, на то время главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура", написал рапорт, в котором попросил перевести его на низшую должность, а именно на командира боевой машины, поскольку пребывание в одном коллективе с заместителем командира воинской части Иваном Шаламагой "унижает его честь и достоинство", а сам командир – "аморальный дегенерат".

Тогда Маркус не раскрывал причин конфликта с коллегой. После того, как он ушел из бригады, он практически исчез из инфопространства. Шаламага тоже никак не комментировал ситуацию, поскольку не является публичным человеком, а командир бригады Александр Сак тогда призвал "отбросить конфликты, обиды, противоречия и приумножить усилия для совместной борьбы".

11 декабря 2024 года Маркус у себя на канале опубликовал серию видео, в которых он рассказал о создании бригады и раскрыл некоторые детали конфликта между военными. Валерий обнародовал четыре части "Мечта", "Борьба", "Компромисс", "Принятие" и анонсировал на 13 декабря выход 5 части под названием "Обязанность".

Маркус рассказал, что Ивану Шаламаге в апреле 2022 года предложили стать комбатом нового 47-го отдельного стрелкового батальона, а он предложил Маркусу стать главным этой воинской части.

"В моей голове сразу начали появляться идеи. Как сделать этот батальон уникальным? В том же разговоре я начал набрасывать идеи по набору людей через собеседования, по созданию фонда, по тренировке, геральдике, идеологии и тому подобное", – рассказал Валерий.

Маркус против Шаламаги. Почему &quot;разгорелся&quot; конфликт в 47-й бригаде и что известно о комбригеВалерий и Иван во время службы (фото: chas.news)

По словам Маркуса, Шаламага был заинтересован в создании батальона "из меркантильных соображений" и практически не участвовал в организационном процессе, не генерировал идей, затягивал с принятием решений. Все, что касалось публичности бригады и сотрудничества с внешним миром Маркус взял на себя, поскольку опасался, что в будущем медийность бригады смогут использовать недобросовестные люди, в частности для отбеливания репутации политиков.

Новый батальон должен был отойти от советских армейских принципов, поэтому военные разрабатывали "новую философию". В частности, Маркус заявил, что они первыми в ВСУ начали набирать бойцов именно через рекрутинговые центры – мотивированных людей, а не всех под ряд мобилизованных. По словам Маркуса, Шаламага присутствовал на отборе кандидатов только в первый день.

Также Маркус стал соучредителем БФ "Markus Foundation", которая обеспечивала потребности бойцов подразделения.

"В то время, когда мы вкладывали собственные ресурсы, ему (Шаламаге Ред.) хватало наглости улучшать свое финансовое положение за счет своей должности, но об этом мы узнали уже позже", – заявил Маркус.

Маркус против Шаламаги. Почему &quot;разгорелся&quot; конфликт в 47-й бригаде и что известно о комбригеПост Маркуса о расширении батальона до полка (скриншот)

Валерий также обвинил Ивана в больших потерях личного состава во время обороны Углегорской ТЭС в Донецкой области.

"Действия Ивана Михайловича Шаламаги едва не привели к тому, что существование нашего батальона могло там и прекратиться. Батальон потерял много достойных и важных людей. Собственность, кстати, одного из погибших, Шаламага, потом попытается себе присвоить", – рассказал Маркус.

По словам Валерия, окончательно конфликт назрел, когда командовать полком (47-й батальон тогда уже переформатировали в полк) предложили Маркусу, а не Шамалаге. Это якобы задело амбиции Ивана, хотя сам Валерий всячески предлагал руководству назначить на должность именно Шаламагу.

Добавим, что в своих видео Маркус также взял анонимные короткие интервью у других бойцов 47 ОМБР, которые подтверждают его позицию. Видео Валерия можно посмотреть по ссылке. За сутки первая "серия" набрала более 700 тыс. просмотров.

Какая реакция военных и общества

Официально 47-я бригада пока никак не комментировала скандальные заявления Валерия Маркуса. Но пресс-офицер бригады лейтенант Анастасия Блищик выразила свою позицию в соцсетях. Она отметила, что с самого начала, как только присоединилась к подразделению 4 декабря 2022-го Маркус начал перетягивать ее в "свой лагерь сторонников" и убеждать, что Шаламага "просто человек, который стоит на должности".

"Я не поддержала блогера (Маркуса Ред), не была его сторонницей. И именно сейчас вы можете наблюдать публичный выс*р с его стороны. Но самое главное, что это даже не его инициатива, а людей, в руках которых он и остался марионеткой", – написала Анастасия.

Она обвинила Маркуса в том, что он "монополизировал" доступ к социальным страницам бригады и подвязал их к своему номеру телефона, хотя на практике для этого берут новый номер, чтобы в случае гибели или демобилизации человека передать страницы другим людям. Также Блищик намекнула, что Маркус "отсиживался в Киеве" во время войны.

"Я, как и тысячи других военных, хочу домой и реальные сроки службы. Но откуда знать об этом Маркусу, который полтора года открыто сидел себе в ресторанах Киева. Но я не буду опускаться до обнародования скрытых съемок, потому что за это же можно понести ответственность", – добавила Блищик.

На скандальное заявление Маркуса также отреагировал основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега, он поддержал военного.

"Только начал смотреть видео Маркуса, но уже полностью на его стороне. Я всегда на стороне основателей – тех, кто способен создавать что-то новое. Даже если я не согласен с отдельными мыслями. Потому что именно их кровь, пот, успех и ошибки двигают этот мир вперед. Затем, когда приходит успех, с ним приходит человеческая ржавчина в виде приспособленцев и разной безликой х**ни и начинает рваться к власти в том, чего не создавала. Это не делает их равными. Даже если они побеждают. Они, все так же, ржавчина", – написал Дейнега.

Зато Алина Михайлова, руководитель медицинской службы "УЛЬФ" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло, жестко раскритиковала Маркуса.

"Не тяните этого дурачка Валеру в пространство, пожалуйста. Тип соскучился по медийности и донатам. Сопоставление вообще молодых боевых офицеров и этого скалолаза-писаки – абсурдное", – заявила в сторис в Іnstagram Алина. Также она отметила своим подписчикам, что лучше поинтересоваться, что происходит на Покровском направлении и заспостила карты боевых действий.

Маркус против Шаламаги. Почему &quot;разгорелся&quot; конфликт в 47-й бригаде и что известно о комбриге

Реакция Алины Михайловой на заявления Маркуса (скриншот)

Журналистка Янина Соколова также отреагировала на скандал и отметила, что систему надо менять.

"Я не могу давать оценки эффективности указанных фамилий в видео. Я не знаю лично Шаламагу и других. По ним я слышу противоречия в оценках военных. Но из видео ясно одно. Система выхаркивает неугодных. Система не хочет развития и демотивирует свежие силы", – написала Соколова.

Мнения обычных украинцев также разделились. Некоторые считают, что Маркус пиарится, некоторые – что он пошел против системы и принципы работы в армии действительно нужно менять.

Что известно о Маркусе и Шаламаге

31-летний Валерий Маркус родом из Николаевской области, в армию пошел добровольцем после начала АТО в марте 2014 года. Служил в составе 25-й воздушно-десантной бригады. Участвовал в боях за освобождение Краматорска, Ждановки, Углегорска, Шахтерска, Доброполья, Коммунара и Дебальцево.

Уволился из армии через два года, поскольку получил ранение. После начала полномасштабного вторжения вернулся в ВСУ, стал разведчиком в 30-й механизированной бригаде.

Маркус стал широко известным (сначала под фамилией Ананьев) в 2018 году после того, как издал свою первую книгу "Следы на дороге", в которой часть событий происходит на Донбассе во время АТО. Книга стала бестселлером.

У Валерия одна из крупнейших среди военных аудиторий в социальных сетях, также он входит в рейтинг "30 до 30: лицо будущего", список "25 самых влиятельных украинских военных" и "30 Under 30".

Маркус против Шаламаги. Почему &quot;разгорелся&quot; конфликт в 47-й бригаде и что известно о комбригеВалерий Маркус (фото: instagram.com_valerii_markus)

27-летний капитан Иван Шаламага родом из Львовской области. Он является кадровым военным, свою первую ротацию в зоне АТО отбыл в 2018 году. Тогда он как командир взвода вывел подразделение на Светлодарскую дугу. Также выполнял боевые задачи при обороне Попасной, Новолуганского, Зайцево.

В 2021 году стал заместителем командира механизированного батальона в 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского. Там он развивал направление ударных БПЛА и в ее составе принял участие в обороне Украины в начале полномасштабной войны. В марте 2022-го под его командованием подразделение остановило наступление врага под Новолуганским.

В мае 2022 года возглавил новое штурмовое подразделение – 47-й отдельный батальон, а в ноябре того же года после переформатирования 47-го полка в бригаду стал заместителем ее командира.

Отметим, что Иван является одним из самых молодых командиров в ВСУ, его называют грамотным и уважаемым офицером. Поскольку Шаламага не ведет соцсетей, то, вероятно, публично не будет отвечать на упреки Маркуса.

Добавим также, что сейчас 47 ОМБр воюет на Курском направлении и за почти 2 года своего существования заработала репутацию эффективного военного формирования.

Маркус против Шаламаги. Почему &quot;разгорелся&quot; конфликт в 47-й бригаде и что известно о комбриге Иван Шаламага (скриншот из видео)

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При подготовке материала использовали: видео Валерия Маркуса, Википедию, посты в соцсетях Виталия Дейнеги, Анастасии Блищик, Алины Михайловой и Янины Соколовой.

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