Британский ритейлер Marks & Spencer окончательно уходит из России. Компания отказывается от своей франшизы, взяв на себя расходы в размере 31 млн фунтов (39 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Компания по производству одежды и продуктов питания со 138-лентней историей прекратила поставки в Россию еще в марте после российского вторжения в Украину.

Напомним, сеть магазинов джинсовой одежды Levi's окончательно уходит из России. Российские магазины может выкупить турецкая компания, которая развивает бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

В то же время, как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, более 500 иностранных компаний все еще работают в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.