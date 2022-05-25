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Marks & Spencer окончательно уходит из России

Фото: Marks & Spencer решила уйти из России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Британский ритейлер Marks & Spencer окончательно уходит из России. Компания отказывается от своей франшизы, взяв на себя расходы в размере 31 млн фунтов (39 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания по производству одежды и продуктов питания со 138-лентней историей прекратила поставки в Россию еще в марте после российского вторжения в Украину.

Напомним, сеть магазинов джинсовой одежды Levi's окончательно уходит из России. Российские магазины может выкупить турецкая компания, которая развивает бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

В то же время, как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, более 500 иностранных компаний все еще работают в России.

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Российская Федерация