Британський рітейлер Marks & Spencer остаточно йде з Росії. Компанія відмовляється від своєї франшизи, взявши на себе витрати в розмірі 31 млн фунтів (39 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Компанія з виробництва одягу і продуктів харчування зі 138-лентней історією припинила поставки в Росію ще в березні після російського вторгнення в Україну.

Нагадавши, мережа магазинів джинсового одягу Levi's остаточно йде з Росії. Російські магазини може викупити турецька компанія, яка розвиває бренди Gap, Marks & Spencer і Banana Republic.

Водночас, як заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, більше 500 іноземних компаній все ще працюють в Росії.

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