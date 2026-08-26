Маркетплейс Fozzy Group слідом за Rozetka звільняє частину персоналу

Маркетплейс Maudau, що входить до групи компаній Fozzy Group, оголосив про часткову оптимізацію штату. У компанії пояснили рішення наслідками атак на логістичні об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Maudau у LinkdIn .

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Maudau проводить часткову оптимізацію штату.

У компанії пов’язують рішення з наслідками атак на логістичні об’єкти.

У маркетплейсі заявили, що процес звільнення мають провести чесно, коректно та з повагою до працівників.

Компанія продовжує працювати та розвиватися.

У Maudau наголосили, що скорочення стосуватиметься лише частини персоналу, а сам процес намагатимуться провести максимально коректно.

''За кожною посадою стоїть людина, її досвід і внесок у компанію. Саме тому для нас важливо, щоб цей процес проходив максимально чесно, коректно та з повагою до кожного, кого він стосується'', – зазначили в компанії.

Там додали, що такі рішення є складними, однак нині вони необхідні для адаптації бізнесу до нових умов та збереження його стійкості.

''Такі рішення ніколи не бувають простими. Водночас сьогодні вони необхідні, щоб адаптуватися до нових умов, зберегти стійкість бізнесу та продовжити нашу роботу'', – повідомили в Maudau.

У компанії запевнили, що маркетплейс продовжить працювати та розвиватися.

ТОВ "Маудау" – київська компанія, що працює у сфері інтернет-торгівлі та входить до орбіти Fozzy Group. За даними Opendatabot, компанію засновано наприкінці 2020 року, її директор – Артем Домбровський, а кінцевий бенефіціарний власник – Володимир Костельман. Єдиним засновником із часткою 100% є ПАТ "ЗНВКІФ "Холдинг Інвест", статутний капітал компанії становить 1,309 млрд грн.

За перші два квартали 2026 року дохід "Маудау" становив 1,564 млрд грн, чистий збиток – 534,5 млн грн, активи – 1,333 млрд грн, зобов'язання – 2,086 млрд грн, а кількість працівників – 622 людини.

Раніше про скорочення частини персоналу повідомила Rozetka. У компанії також пов’язували оптимізацію роботи з наслідками російських атак на логістичну інфраструктуру.

Оптимізація роботи Maudau є частиною адаптації всієї Fozzy Group до наслідків масштабних атак на її об'єкти. На початку серпня внаслідок російського обстрілу було пошкоджено чотири розподільчі центри холдингу, що ускладнило постачання та логістику як для онлайн-платформи, так і для супермаркетів "Сільпо", "Фора" та Thrash!.