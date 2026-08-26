ua en ru
Ср, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Маркетплейс Fozzy Group вслед за Rozetka увольняет часть персонала

13:00 26.08.2026 Ср
2 мин
Maudau проводит частичную оптимизацию штата из-за последствий атак на логистические объекты
aimg Анастасия Мацепа
Маркетплейс Fozzy Group вслед за Rozetka увольняет часть персонала Фото: маркетплейс Maudau объявил о частичной оптимизации штата (из открытых источников)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Маркетплейс Maudau, входящий в группу компаний Fozzy Group, объявил о частичной оптимизации штата. В компании объяснили решение последствиями атак на логистические объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Maudau в LinkdIn.

Главное:

  • Maudau производит частичную оптимизацию штата.
  • В компании увязывают решения с последствиями атак на логистические объекты.
  • В маркетплейсе заявили, что процесс увольнения должен быть проведен честно, корректно и с уважением к работникам.
  • Компания продолжает работать и развиваться.

В Maudau подчеркнули, что сокращение будет касаться только части персонала, а сам процесс постараются провести максимально корректно.

''За каждой должностью стоит человек, его опыт и вклад в компанию. Именно поэтому для нас важно, чтобы этот процесс проходил максимально честно, корректно и с уважением к каждому, кого он касается'', – отметили в компании.

Там добавили, что такие решения сложны, однако сейчас они необходимы для адаптации бизнеса к новым условиям и сохранения его устойчивости.

''Такие решения никогда не бывают простыми. В то же время, сегодня они необходимы, чтобы адаптироваться к новым условиям, сохранить устойчивость бизнеса и продолжить нашу работу'', – сообщили в Maudau.

В компании заверили, что маркетплейс продолжит работу и развиваться.

ООО "Маудау" – киевская компания, работающая в сфере интернет-торговли и входящая в орбиту Fozzy Group. По данным Opendatabot , компания основана в конце 2020 года, ее директор – Артем Домбровский, а конечный бенефициарный владелец – Владимир Костельман. Единственным учредителем с долей 100% является ПАО "ЗНИКИФ "Холдинг Инвест", уставный капитал компании составляет 1,309 млрд грн.

За первые два квартала 2026 года доход "Маудау" составил 1,564 млрд грн, чистый убыток – 534,5 млн грн, активы – 1,333 млрд грн, обязательства – 2,086 млрд грн, а количество работников – 622 человека.

Ранее о сокращении части персоналасообщила Rozetka. В компании также увязывали оптимизацию работы с последствиями российских атак на логистическую инфраструктуру.

Оптимизация работы Maudau является частью адаптации всей Fozzy Group к последствиям масштабных атак на ее объекты. В начале августа в результате российских обстрелов были повреждены четыре распределительных центра холдинга, что усложнило поставки и логистику как для онлайн-платформы, так и для супермаркетов "Сильпо", "Фора" и Thrash!.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Fozzy Group
Новости
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут