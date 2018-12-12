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Маркарову исключили из набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

Новости » Финансы    12.12.2018 - 15:47
Маркарову исключили из набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Маркарову исключили в связи с назначением министром финансов

Украинское правительство исключило министра финансов Оксану Маркарову из состава наблюдательных советов "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка". Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, в соответствии с законом "О Кабинете министров Украины " его члены не имеют права входить в состав наблюдательного совета коммерческого предприятия. В то же время в случае возникновения обстоятельств, которые нарушают данное требование, такой член Кабинета министров в 12-дневный прекращает данную ​​деятельность или подает заявление об отставке.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, Верховная рада назначила Маркарову министром финансов 22 ноября. Она подчеркнула, что намерена сосредоточиться на среднесрочном бюджетном планировании.

Ранее в Минфине назвали преимущества трехлетнего бюджетного планирования. В частности, в случае принятия соответствующего закона, "министерства и государственные учреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу".

"Переход на трехлетнее бюджетирование - это понимание, каким путем мы планируем двигаться, и что нас ждет за горизонтом", - добавили в Минфине.

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