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Маркарову виключили з наглядових рад Ощадбанку і Укрексімбанку

Новини » Фінанси    12.12.2018 - 15:47
Маркарову виключили з наглядових рад Ощадбанку і Укрексімбанку
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Маркарову виключили у зв'язку з призначенням міністром фінансів

Український уряд виключив міністра фінансів Оксану Маркарову зі складу наглядових рад "Ощадбанку" і "Укрексімбанку". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, згідно закону "Про Кабінет міністрів України ", його члени не мають права входити до складу наглядової ради комерційного підприємства. У той же час у разі виникнення обставин, які порушують цю вимогу, такий член Кабінету міністрів у 12-денний припиняє дану діяльність або подає заяву про відставку.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, Верховна рада призначила Маркарову міністром фінансів 22 листопада. Вона підкреслила, що має намір зосередитися на середньостроковому бюджетному плануванні.

Раніше в Мінфіні назвали переваги трирічного бюджетного планування. Зокрема, в разі прийняття відповідного закону, "міністерства та державні установи зможуть планувати реформи, розуміючи свої бюджетні можливості на довгу перспективу".

"Перехід на трирічне бюджетування - це розуміння, яким шляхом ми плануємо рухатися, і що нас чекає за горизонтом", - додали в Мінфіні.

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