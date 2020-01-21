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Маркарова является наиболее опытным кандидатом на пост главы Кабмина, - Jamestown Foundation

Новости » Политика     21.01.2020 - 11:20
Маркарова является наиболее опытным кандидатом на пост главы Кабмина, - Jamestown Foundation
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

В случае отставки премьера Гончарука, самым опытным кандидатом на его пост является нынешняя глава Минфина

Если премьер-министр Украины Алексей Гончарук в конечном итоге уйдет в отставку в ближайшие недели или месяцы, нынешний глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на должности главы Кабинета министров Украины. Об этом заявил известный экономист Владислав Иноземцев в обзорном материале для аналитического центра Jamestown Foundation, посвященной украинскому правительственному кризису.

Автор публикации отмечает, что за время пребывания на посту министра финансов Оксане Маркаровой удалось значительно снизить внешний долг (с 60% до 50% ВВП за два года), а также существенно снизить стоимость обслуживания долга.

"Украина теперь должна продолжить реструктуризацию экономики, включая создание условий на открытом рынке для пахотных земель, внедрение эффективных методов борьбы с коррупцией и реформирование налоговой системы", - считает Иноземцев.

Напомним, 17 января 2020 года премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Во время выступления с трибуны Верховной Рады премьер заверил, что Кабмин продолжит свою работу в штатном режиме до того, как президент Владимир Зеленский "примет политическое решение".

В свою очередь, Зеленский не принял отставку Гончарука, при условии выполнения ряда неотложных заданий. В частности, было обсуждено оптимизацию работы Кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, освобождение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом.

Jamestown Foundation входит в число наиболее известных "мозговых центров" Вашингтона, специализирующийся на вопросах безопасности и геополитики, и одним из наиболее авторитетных в анализе Евразии. В состав центра входят бывшие президенты, а также ряд ведущих политических аналитиков и профессоров американских университетов.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныАлексей ГончарукОксана Маркарова
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