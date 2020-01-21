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Маркарова є найбільш досвідченим кандидатом на посаду голови Кабміну, - Jamestown Foundation

Новини » Політика     21.01.2020 - 11:20
Маркарова є найбільш досвідченим кандидатом на посаду голови Кабміну, - Jamestown Foundation
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

У випадку відставки прем'єра Гончарука, найдосвідченішим кандидатом на його посаду є нинішня голова Мінфіну

Якщо прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в кінцевому підсумку піде у відставку в найближчі тижні або місяці, нинішній глава Міністерства фінансів України Оксана Маркарова може стати найбільш досвідченим кандидатом на посаді голови Кабінету міністрів України. Про це заявив відомий економіст Владислав Іноземцев в оглядовому матеріалі для аналітичного центру Jamestown Foundation, присвяченій українській урядовійї кризі.

Автор публікації зазначає, що за час перебування на посаді міністра фінансів Оксані Маркарової вдалося значно зменшити зовнішній борг (з 60% до 50% ВВП за два роки), а також істотно знизити вартість обслуговування боргу.

"Україна тепер повинна продовжити реструктуризацію економіки, включаючи створення умов на відкритому ринку для орних земель, впровадження ефективних методів боротьби з корупцією і реформування податкової системи", - вважає Іноземцев.

Нагадаємо, 17 січня 2020 року прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Під час виступу з трибуни Верховної Ради прем'єр запевнив, що Кабмін продовжить свою роботу в штатному режимі до того, як президент Володимир Зеленський "ухвалить політичне рішення".

У свою чергу, Зеленський не прийняв відставку Гончарука, за умови виконання низки невідкладних завдань. Зокрема, було обговорено оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерів держкомпаній, звільнення керівників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом.

Jamestown Foundation входить в число найбільш відомих "мозкових центрів" Вашингтона, який спеціалізується на питаннях безпеки та геополітики, і одним з найбільш авторитетних з аналізу ситуації на просторах Євразії. До складу центру входять колишні президенти, а також ряд провідних політичних аналітиків і професорів американських університетів.

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