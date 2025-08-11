Маркарова: Трамп на переговорах з Путіним буде діяти з позиції сили

Посол України у США Оксана Маркова впевнена, що США на переговорах з Росією будуть діяти з позиції сили, і врешті решт буде знайдено спільне рішення для припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для CBS News .

"Лінія фронту на сході та півдні України - це лінія між злом і добром. Питання в тому, де вона пройде: на нашій території, на наших кордонах чи вже в Європі… Я впевнена, що США діятимуть з позиції сили, і ми разом знайдемо рішення, щоб зупинити російську агресію", - наголосила вона.

Коментуючи майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна, дипломат зазначила, що Україна "молиться за те, щоб Трамп був ефективним" і досягнув відмінних результатів.

Також вона нагадала, що Україна дала згоду на будь-які види припинення вогню, хоч повне, хоч часткове.

"Ми хочемо, щоб Путін зупинився, і сподіваємося, що поштовх з боку президента Трампа, а також санкційні пакети і вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії, переконають його нарешті припинити агресію", - заявила дипломатка.

Маркова додала, що президент України Володимир Зеленський з самого першого дня агресії РФ був відданий справі миру і готовий просувати відповідний порядок денний будь-де. Зокрема, якщо буде потрібно, він буде присутній на зустрічах.

Дипломат зазначила, що Україна готова обговорювати як покласти край війні, однак припинення вогню завжди було важливим кроком, щоб "зупинити вбивства і перейти до дипломатії".

Вона також наголосила, що саме РФ напала на Україну, незаконно захопивши Крим та інші території.

Водночас вона застерегла від ідей щодо "буферних зон" чи поділу України. За словами дипломата, це застарілі концепції минулого століття.

Окремо у Facebook Маркова написала, що "вперше за роки активних інтерв’ю в США взяла з собою в ефір" Конституцію України, яка містить відповіді на питання щодо українських територій.