Маркарова спрогнозировала тренд на валютном рынке

Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозирует укрепление курса гривны к доллару. Об этом она сказала в интервью изданию FinClub.

Как напомнила министр, текущий курс гривны к доллару (24,5 /доллар) сейчас сильнее того, который был учтен в бюджете (27 грн/доллар).

"И мы видим тренд на дальнейшее укрепление", - сказала Маркарова.

По ее словам, макроэкономические модели показывают: чем больше валюты будет заходить в страну, тем больше будет развиваться экономика.

"Это тоже повлияет на усиление валюты", - добавила министр.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Такой прогноз заложен в макропрогнозе, на котором рассчитан проект госбюджета-2020.

Напомним, по данным НБУ, из-за укрепления курса гривны чистые потери государственного бюджета (за вычетом экономии на долговых выплатах и расходах) в 2019 году составили около 23 млрд грн.

Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-декабрь 2019 года на 14,5%.