НБУ сравнил потери экспортеров от курса доллара и падения мировых цен

Фото: Авдеевский коксохим (РБК-Украина)

Из-за курса доллара металлурги потеряли за год 5 млрд грн, из-за цен - 25 млрд

Чистые потери предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) в 2019 году от укрепления курса гривны к доллару были в несколько раз меньшими по сравнению с потерями от снижения цен. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" (февраль 2020 года) Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в отчете, в украинской промышленности доминирует ГМК (совокупная доля металлургии, добывающей промышленности и производства кокса вместе составляет почти треть промышленности). Однако, несмотря на то, что Украина входит в ТОП-15 крупнейших производителей стали, украинские экспортеры не влияют на мировое ценообразование.

По данным НБУ, слабые результаты металлургической промышленности внесли основной вклад в снижение промышленного производства в 2019 году. В свою очередь, на состояние металлургии определяющее влияние оказало ухудшение внешней конъюнктуры. Цены на различные виды стали снизились в среднем за 2019 год на 15-20%, в частности экспортные цены на украинские металлы снизились в среднем на 60-70 долларов за тонну по сравнению с предыдущим годом. Учитывая как поквартальную динамику как цен, так и объемов отгрузок черных металлов на экспорт, снижение экспорта украинских металлургов за счет падения мировых цен в 2019 году составило более 1 млрд долларов.

"Укрепление гривны лишь усилило этот эффект. Так, при предположении об удержании обменного курса на уровне 27 грн/доллар с апреля 2019 года, "потери" экспортной выручки в гривневом эквиваленте составили 9,3 млрд грн. Однако в производстве металлургической продукции используются сырье и комплектующие (промежуточное потребление), значительная доля которых импортируется, а также продукция других видов деятельности, для производства которой был использован импорт. Поэтому от удешевления импорта (с учетом вторичных эффектов), было сэкономлено 4,2 млрд грн. Соответственно, чистые потери от укрепления курса были в несколько раз меньшими по сравнению с потерями от снижения цен", - говорится в отчете.

Напомним, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-декабрь 2019 года на 14,5%. По данным НБУ, курс снизился с 27,69 грн/доллар на 29 декабря 2018 года до 23,69 грн/доллар на 28 декабря 2019 года. Среднегодовое значение составило 25,85 грн/доллар.

Отметим, по данным Национального банка Украины, в 2019 году рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в Украине замедлился до 1,4%, что в 2,7 раза меньше, чем в 2018 году.