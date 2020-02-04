Маркарова заверила в способности выполнять бюджетные платежи

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заверила в способности министерства финансировать все бюджетные потребности согласно росписи. Об этом министр написала на своей странице в Facebook.

Как отметила Маркарова, по состоянию на 3 февраля 2020 года на гривневом Едином казначейском счете было 12,1 млрд грн и дополнительно на валютных счетах эквивалент 42,3 млрд грн.

"Это достаточные средства для осуществления в нормальном режиме всех платежей и это больше чем на эту дату в 2019 году (было соответственно 11,9 млрд + 35,9 млрд грн в валюте)", - сообщила она.

Маркарова также заявила, что "активное управление ликвидностью, введенное в Минфине, дает возможность поддерживать должный уровень ресурса в нужных валютах для обеспечения бесперебойного финансирования всех потребностей согласно росписи".

Напомним, по данным Государственной казначейской службы Украины, доходы государственного бюджета Украины за январь 2020 года составили 50,7 млрд грн, что на 21,5% или на 13,9 млрд грн меньше плана (64,6 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 17 декабря 2019 года дал распоряжение прекратить до конца бюджетного года Казначейством проведения платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов из общего фонда государственного бюджета кроме защищенных расходов бюджета.