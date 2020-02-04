Маркарова запевнила в здатності виконувати бюджетні платежі

Міністр фінансів України Оксана Маркарова запевнила у здатності міністерства фінансувати всі бюджетні потреби відповідно до розпису. Про це міністр написала на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначила Маркарова, станом на 3 лютого 2020 року на гривневому Єдиному казначейському рахунку було 12,1 млрд грн і додатково на валютних рахунках еквівалент 42,3 млрд грн.

"Це достатні кошти для здійснення в нормальному режимі всіх платежів і це більше ніж на цю дату в 2019 році (було відповідно 11,9 млрд+35,9 млрд грн в валюті)", - повідомила вона.

Маркарова також заявила, що "активне управління ліквідністю запроваджене в Мінфіні дає можливість підтримувати належний рівень ресурсу в потрібних валютах для забезпечення безперебійного фінансування всіх потреб відповідно до розпису".

Нагадаємо, за даними Державної казначейської служби України, доходи державного бюджету України за січень 2020 року склали 50,7 млрд грн, що на 21,5% або на 13,9 млрд грн менше плану (64,6 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 17 грудня 2019 року дав розпорядження припинити до кінця бюджетного року Казначейством проведення платежів та реєстрацію бюджетних зобов'язань за видатками та надання кредитів із загального фонду державного бюджету крім захищених видатків бюджету.