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Маркарова заверила в способности выполнять бюджетные платежи

Новости » Экономика     04.02.2020 - 16:30
Маркарова заверила в способности выполнять бюджетные платежи
Фото: Оксана Маркарова (РБК-Украина)

Министр обнародовала данные по гривневым и валютным остаткам

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заверила в способности министерства финансировать все бюджетные потребности согласно росписи. Об этом министр написала на своей странице в Facebook.

Как отметила Маркарова, по состоянию на 3 февраля 2020 года на гривневом Едином казначейском счете было 12,1 млрд грн и дополнительно на валютных счетах эквивалент 42,3 млрд грн.

"Это достаточные средства для осуществления в нормальном режиме всех платежей и это больше чем на эту дату в 2019 году (было соответственно 11,9 млрд + 35,9 млрд грн в валюте)", - сообщила она.

Маркарова также заявила, что "активное управление ликвидностью, введенное в Минфине, дает возможность поддерживать должный уровень ресурса в нужных валютах для обеспечения бесперебойного финансирования всех потребностей согласно росписи".

Маркарова заверила в способности выполнять бюджетные платежи

Напомним, по данным Государственной казначейской службы Украины, доходы государственного бюджета Украины за январь 2020 года составили 50,7 млрд грн, что на 21,5% или на 13,9 млрд грн меньше плана (64,6 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 17 декабря 2019 года дал распоряжение прекратить до конца бюджетного года Казначейством проведения платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов из общего фонда государственного бюджета кроме защищенных расходов бюджета.

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