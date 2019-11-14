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Маркарова прогнозує вирішення проблеми держборгу за рік-два

Новини » Економіка     14.11.2019 - 13:43
Маркарова прогнозує вирішення проблеми держборгу за рік-два
Фото: Оксана Маркарова (РБК-Україна)

Відношення держборгу до ВВП поступово знижується

Проблема державного боргу буде вирішена в Україні через один-два роки. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, представляючи у Верховній раді проект державного бюджету на 2020 рік до другого читання, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила міністр, відношення держборгу до ВВП поступово знижується, а ставки, за якими Мінфін залучає нові запозичення, падають.

"Та політика, яку проводить уряд і Нацбанк, вже дають результати. Через рік-два борг перестане бути взагалі проблемою для України, ми будемо з цим працювати так само, як і всі інші країни", - повідомила вона.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів представив проект закону про державний бюджет на 2020 рік до другого читання 5 листопада. Уряд очікує, що економіка України буде зростати на рівні минулих років - на 3,7%.

Зазначимо, фінансування загального фонду державного бюджету в 2020 році планується за рахунок державних запозичень в сумі 342,5 млрд грн. Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд грн. Таким чином різниця погашенням і запозиченням боргів до 2020 року повинна скласти 81,1 млрд грн, тобто 6,9% від витрат держбюджету, що заплановані на рівні 1180 млрд грн.

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