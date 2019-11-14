Маркарова прогнозирует перевыполнение госбюджета-2020

Доходы государственного бюджета в 2020 году будут выше, чем это заложено в проекте закона. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, представляя в Верховной раде проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила министр, в этом бюджете учтены далеко не все ожидания граждан Украины по следующим причинам.

"Потому что для того, что бы увидеть в этом уже году результаты экономического роста, те десятки законов, которые вы (народные депутаты, - ред.) приняли в этом зале, надо было принимать раньше, годы до этого", - сказала она.

В то же время, по ее словам уже принятые законы - о совместном режиме транзита, об экономических операторах, о концессиях, о приватизации, "дадут возможность этот бюджет перевыполнить, мы в этом уверены".

Маркарова отметила, что рост ВВП на 3,7%, заложенный в бюджете, не удовлетворяет правительство, которое хотело бы видеть 5-7%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров представил проект закона о государственном бюджете на 2020 год ко второму чтению 5 ноября. Правительство ожидает, что экономика Украины будет расти на уровне прошлых лет - на 3,7%.

По сравнению с редакцией законопроекта, представленной к первому чтению, доходы государственного бюджета на 2020 год предложено увеличить на 14,2 млрд грн - с 1079,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн. Расходы доработанного проекта бюджета увеличены на 10,1 млрд грн - с 1170 до 1 180,1 млрд грн. Дефицит составит 2,09% ВВП.