Маркарова прогнозує перевиконання держбюджету-2020

Доходи державного бюджету в 2020 році будуть вище, ніж це закладено в проекті закону. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, представляючи у Верховній раді проект державного бюджету на 2020 рік до другого читання, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила міністр, у цьому бюджеті враховані далеко не всі очікування громадян України з наступних причин.

"Тому що для того, що б побачити в цьому році результати економічного зростання, ті десятки законів, які ви (народні депутати, - ред.) прийняли в цьому залі, треба було приймати раніше, роки до цього", - сказала вона.

У той же час, за її словами, вже прийняті закони - про спільний режим транзиту, про економічних операторів, про концесії, про приватизацію, "дадуть можливість цей бюджет перевиконати, ми в цьому впевнені".

Маркарова зазначила, що зростання ВВП на 3,7%, закладене в бюджеті, не задовольняє уряд, який хотів би бачити 5-7%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів представив проект закону про державний бюджет на 2020 рік до другого читання 5 листопада. Уряд очікує, що економіка України буде зростати на рівні минулих років - на 3,7%.

У порівнянні з редакцією законопроекту, поданої до першого читання, доходи державного бюджету на 2020 рік запропоновано збільшити на 14,2 млрд грн - з 1079,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн. Витрати доопрацьованого проекту бюджету збільшено на 10,1 млрд грн - з 1170 до 1 180,1 млрд грн. Дефіцит складе 2,09% ВВП.