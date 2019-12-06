Маркарова: ПриватБанк приватизируют и передадут в частные руки

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Маркарова опровергла планы по слиянию ПриватБанка с Ощадбанком

Стратегия развития "ПриватБанка" предусматривает его приватизацию и передачу в частные руки. Об этом в интервью журналу "Корреспондент" рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, принятая в 2016 году стратегия развития и функционирования "ПриватБанка" предусматривает, что в течение пяти лет после национализации банк будет приватизирован и снова передан в частные руки.

"Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности - это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики. Планов о слиянии с "Ощадбанком" нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем", - отметила Маркарова.

Она также добавила, что в государственном "Укргазбанке" уже привлекли Международную финансовую корпорацию для подготовки его к продаже. Что касается приватизации "ПриватБанка", к ней приступят "как только смогут".

Напомним, ранее бывший владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский заявил, что вернет его в свою собственность в ближайшем будущем. Он также заявил, что Международный валютный фонд об этом якобы знает.

В то же время премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что "ПриватБанк" не вернут в собственность Коломойского.