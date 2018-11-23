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Маркарова пропонує знову розділити ДФС на податкову і митну служби

Новини » Політика    23.11.2018 - 15:12
Маркарова пропонує знову розділити ДФС на податкову і митну служби
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Реформа ДФС має пройти протягом 2019 року

Концепція реформування Державної фіскальної служби передбачає розділення відомства на податкову і митну служби. Про це сьогодні на брифінгу повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

Маркарова відзначила, що зараз всередині Мінфіну знаходяться на фінальній стадії доопрацювання концепції реформи і вже с наступного тижня заплановані більш широкі консультації і винесення пропозицій на розгляд Кабінету міністрів.

"Наша концепція передбачає розділення Державної фіскальної служби на два окремих напрямки. Можна сказати, три напрямки, але головні - це напрямок податковий і напрямок митний", - сказала міністр.

Маркарова повідомила, що перший етап розділення може пройти без законодавчих змін, після чого будуть оголошені конкурси на очільників обох напрямків. Після цього протягом 2019 року Мінфін пропонуватиме внести зміни до законодавства.

За її словами, у держаному бюджеті на 2019 рік закладено, що 10% від перевиконання від митних надходжень може бути спрямовано на закупівлю сканерів для митниць, а також на зарплати.

Нагадаємо, що Державна податкова служб та Державна митна служби були об'єднані у 2012 році шляхом створення Міністерства доходів і сборів. У 2014 році це міністерство було перетворено на Державну фіскальну службу, яка формально підпорядковується Міністерству фінансів.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 листопада Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. До цього вона виконувала обов'язки міністра.

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