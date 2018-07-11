Маркарова подписала изменения в соглашения с ЕИБ на сумму 1,2 млрд евро

Изменения направлены на поддержку аграриев, малого и среднего бизнеса и ЖКХ регионов

Исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова подписала изменения в три соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, каждое из которых предусматривает привлечение 400 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Остановимся отдельно на каждом из этих соглашений.

- Соглашение по проекту "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины" было подписано 23 июля 2015 и ратифицировано Законом Украины от 03.02.2016 № 975-VIII.

Оно предусматривает, что ЕИБ выплачивает кредит до 36-ти траншей в размере не менее 5 млн евро каждый, причем каждый следующий выдают только после того, как предыдущий выплачен минимум на 80%. Но в процессе реализации проекта оказалось, что эти условия нужно подкорректировать. Письмо "Отказ от ограничений и внесении изменений" в финансовое соглашение, которое подписала Маркарова, создает оптимальные условия для выборки средств в рамках программы развития муниципальной инфраструктуры Украины.

Следующие изменения были внесены в соглашение по проекту "Основной кредит для аграрной отрасли – Украина" (подписано 28 декабря 2015, ратифицировано Законом Украины от 20.09.2016 № 1530-VИИИ.). Они позволяют начать использование средств займа, который станет перспективным источником долгосрочного кредитования аграрного сектора экономики Украины.

И, наконец, третье соглашение касается поддержки малого и среднего бизнеса, это проект "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации" (соглашение подписано 24 декабря 2014, ратифицировано Законом Украины от 15.07.2015 № 601-VИИИ). Согласно внесенным изменениям, кредитные средства от Европейского инвестиционного банка будут направлены на расширение возможностей финансирования реального сектора экономики, поддержку развития частного сектора экономики, в частности проектов малого и среднего предпринимательства, учреждений со средней капитализацией и других приоритетных проектов, среди которых проекты социально-экономической инфраструктуры, энергоэффективности, смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним (до 24 декабря 2020). Внесение изменений будет способствовать продолжению срока доступности средств займа, благодаря чему будет расширен круг предприятий малого и среднего бизнеса, которые получат доступ к долгосрочным финансовым ресурсам.

Министерство финансов уверяет, что реализация этих изменений будет способствовать:

- инвестированию средств в регионы Украины для модернизации и восстановления инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Украины;

- расширению возможностей финансирования аграрного сектора экономики, в частности проектов малого и среднего предпринимательства и учреждений со средней капитализацией в аграрном секторе экономики;

- развитию частного сектора экономики, в частности проектов малого и среднего предпринимательства, учреждений со средней капитализацией и других приоритетных проектов, среди которых проекты социально-экономической инфраструктуры, энергоэффективности, смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

Напомним, в рамках саммита Украина-ЕС Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и главы украинского правительства подписали финансовое соглашение на повышение безопасности украинских автомобильных дорог.