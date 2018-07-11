Маркарова підписала зміни до угоди з ЄІБ на суму 1,2 млрд євро

Зміни спрямовані на підтримку аграріїв, малого та середнього бізнесу та ЖКГ регіонів

Виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова підписала зміни в три угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, кожне з яких передбачає залучення 400 млн євро. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зупинимося окремо на кожній з цих угод.

- Угода по проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" було підписано 23 липня 2015 і ратифіковано Законом України від 03.02.2016 № 975-VIII.

Вона передбачає, що ЄІБ виплачує кредит до 36-ти траншів у розмірі не менше 5 млн євро кожен, причому кожен наступний видають тільки після того, як попередній виплачений мінімум на 80%. Але в процесі реалізації проекту виявилося, що ці умови потрібно підкоригувати. Лист "Відмова від обмежень і внесення змін у фінансову угоду, яку підписала Маркарова, створює оптимальні умови для вибірки коштів у рамках програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Наступні зміни були внесені в угоду за проектом "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" (підписана 28 грудня 2015 року, ратифікована Законом України від 20.09.2016 № 1530-VИИИ.). Вони дозволяють почати використання коштів позики, яка стане перспективним джерелом довгострокового кредитування аграрного сектора економіки України.

І, нарешті, третє угода стосується підтримки малого і середнього бізнесу, це проект "Основний кредит для малих і середніх підприємств та компаній із середнім рівнем капіталізації" (угода підписана 24 грудня 2014 року, ратифікована Законом України від 15.07.2015 № 601-VИИИ). Відповідно до внесених змін, кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку будуть спрямовані на розширення можливостей фінансування реального сектора економіки, підтримку розвитку приватного сектора економіки, зокрема проектів малого та середнього підприємництва, установ із середньою капіталізацією та інших пріоритетних проектів, серед яких проекти соціально-економічної інфраструктури, енергоефективності, пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них (до 24 грудня 2020) Внесення змін сприятиме продовженню терміну доступності коштів позики, завдяки чому буде розширено коло підприємств малого і середнього бізнесу, які отримають доступ до довгострокових фінансових ресурсів.

Міністерство фінансів запевняє, що реалізація цих змін сприятиме:

- інвестування коштів в регіони України для модернізації і відновлення інфраструктури житлово-комунального господарства України;

- розширення можливостей фінансування аграрного сектора економіки, зокрема проектів малого та середнього підприємництва та установ із середньою капіталізацією в аграрному секторі економіки;

- розвитку приватного сектора економіки, зокрема проектів малого та середнього підприємництва, установ із середньою капіталізацією та інших пріоритетних проектів, серед яких проекти соціально-економічної інфраструктури, енергоефективності, пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них

Нагадаємо, в рамках саміту Україна-ЄС, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і глави українського уряду підписали фінансову угоду на підвищення безпеки українських автомобільних доріг.