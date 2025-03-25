Маркарова окреслила позицію України щодо припинення вогню і щодо ресурсної угоди зі США

"Ми приймаємо це всім серцем. Нам потрібно, щоб Росія погодилася на це", - сказала Маркарова про припинення вогню, додавши, що "для танцю потрібні двоє".

Український дипломат виступив із заявою після того, як 24 березня офіційні особи США і Росії завершили 12-годинні переговори в Саудівській Аравії в рамках кампанії президента Дональда Трампа щодо припинення вогню у війні.

Днем раніше офіційні особи США зустрілися зі своїми українськими колегами для переговорів, які міністр оборони України назвав "продуктивними і цілеспрямованими" і "торкнулися ключових питань, включно з енергетикою".

Переговори відбулися після окремих телефонних дзвінків Трампа минулого тижня з Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Країни обговорили попередню угоду про відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі, але незрозуміло, коли вона може набути чинності і чи допоможе це ширшим мирним переговорам.

Угода про корисні копалини та АЕС

Що стосується угоди про природні ресурси, яку Україна і США обговорюють за адміністрації Трампа, Маркарова заявила, що команди обох країн націлені на якнайшвидше завершення роботи.

Трамп намагався чинити тиск на Зеленського, щоб той дозволив США скористатися ресурсами України. Спочатку передбачалося, що угоду буде остаточно оформлено, коли Зеленський відвідав Білий дім, але її поставили під сумнів після скандальної зустрічі двох лідерів в Овальному кабінеті 28 березня.

Чиновники в Києві наголосили, що вони, як і раніше, готові завершити пакт, і затримка, мабуть, на боці США. Незважаючи на коментарі Трампа про те, що угода може бути завершена найближчим часом, його адміністрація переключила свою увагу на посередництво в припиненні вогню і потенційного переведення українських атомних електростанцій під американську власність.

Останніми днями Білий дім припустив, що передача АЕС під американський контроль забезпечить їм найкращий захист.

"Є багато галузей, де ми можемо співпрацювати", - сказала Маркарова, перерахувавши енергетику як сильний бік країни, а також сільськогосподарське виробництво, інфраструктуру та оборонні технології.

"Ми дійсно хотіли б більше співпрацювати зі США, звичайно, з європейськими партнерами та іншими", - сказала Маркарова. "Ми можемо багато чого зробити з американськими компаніями".