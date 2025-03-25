Маркарова обозначила позицию Украины по прекращению огня и по ресурсной сделке с США

"Мы принимаем это всем сердцем. Нам нужно, чтобы Россия согласилась на это", - сказала Маркарова о прекращении огня, добавив, что "для танца нужны двое".

Украинский дипломат выступил с заявлением после того, как в 24 марта официальные лица США и России завершили 12-часовые переговоры в Саудовской Аравии в рамках кампании президента Дональда Трампа по прекращению огня в войне.

Днем ранее официальные лица США встретились со своими украинскими коллегами для переговоров, которые министр обороны Украины назвал "продуктивными и целенаправленными" и "затронули ключевые вопросы, включая энергетику".

Переговоры последовали за отдельными телефонными звонками Трампа на прошлой неделе с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Страны обсудили предварительное соглашение об отказе ударов по энергетической инфраструктуре, но неясно, когда оно может вступить в силу и поможет ли это более широким мирным переговорам.

Сделка о полезных ископаемых и АЭС

Что касается соглашения о природных ресурсах, которое Украина и США обсуждают при администрации Трампа, Маркарова заявила, что команды обеих стран нацелены на скорейшее завершение работы.

Трамп пытался оказать давление на Зеленского, чтобы тот позволил США воспользоваться ресурсами Украины. Первоначально предполагалось, что соглашение будет окончательно оформлено, когда Зеленский посетил Белый дом, но оно было поставлено под сомнение после скандальной встречи двух лидеров в Овальном кабинете 28 марта.

Чиновники в Киеве подчеркнули, что они по-прежнему готовы завершить пакт, и задержка, по-видимому, на стороне США. Несмотря на комментарии Трампа о том, что сделка может быть завершена в ближайшее время, его администрация переключила свое внимание на посредничество в прекращении огня и потенциального перевода украинских атомных электростанций под американскую собственность.

В последние дни Белый дом предположил, что передача АЭС под американский контроль обеспечит им наилучшую защиту.

"Есть много отраслей, где мы можем сотрудничать", - сказала Маркарова, перечислив энергетику как сильную сторону страны, а также сельскохозяйственное производство, инфраструктуру и оборонные технологии.

"Мы действительно хотели бы больше сотрудничать с США, конечно, с европейскими партнерами и другими", - сказала Маркарова. "Мы можем многое сделать с американскими компаниями".