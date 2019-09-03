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Маркарова обещает, что проект госбюджета-2020 внесут в Раду вовремя

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Министр анонсирует, что Рада примет бюджет "достаточно рано"

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что проект государственного бюджета на 2020 год будет вовремя подан в парламент. Об этом она сказала в эфире "Свобода слова" на ICTV.

По словам министра, в правительстве ожидают, что бюджет на следующий год будет принят Верховной радой достаточно рано.

"Бюджет будет подан вовремя. Я надеюсь, что принят также достаточно рано. Мы в этом году все-таки подадим уже на 2021 год и дальше трехлетнюю бюджетную декларацию. И через полгода мы покажем не только бюджет, а мы покажем, как стратегические реформы будут забюджетованы", - заявила Маркарова

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству Украины внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Президент назначил ответственными за представление государственного бюджета премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

Напомним, 5 августа Маркарова заявила, что работа Министерства финансов Украины над проектом Государственного бюджета на 2020 год находится на финальной стадии.

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