Маркарова обіцяє, що проект держбюджету-2020 внесуть в Раду вчасно

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що проект державного бюджету на 2020 рік буде вчасно подано до парламенту. Про це вона сказала в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

За словами міністра, в уряді очікують, що бюджет на наступний рік буде ухвалено Верховною радою досить рано.

"Бюджет буде подано вчасно. Я сподіваюсь, що ухвалено теж досить рано. Ми в цьому році все таки подамо вже на 2021 рік, і далі трирічну бюджетну декларацію. І через півроку ми покажемо не тільки бюджет, а ми покажемо, як стратегічні реформи будуть забюджетовані", - заявила Маркарова

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду України внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Президент призначив відповідальними за подання державного бюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Нагадаємо, 5 серпня Маркарова заявила, що робота Міністерства фінансів України над проектом Державного бюджету на 2020 рік знаходиться на фінальній стадії.