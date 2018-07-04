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Кабмин назначил заместителя министра финансов

НовостиФинансы    04.07.2018 - 13:34
Фото: Юрий Гелетий (uvecon)ua)
Фото: Юрий Гелетий (uvecon)ua)

Кандидатура представлена и.о. министра финансов Оксаной Маркаровой

4 июля по представлению и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой Кабинет Министров назначил на должность заместителя министра финансов Юрия Гелетия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как сообщается, с октября 2015 до июля 2018 Юрий Гелетий занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.

В должности заместителя министра финансов Юрий Гелетий продолжит работу над стратегией развития государственного банковского сектора, управлением и реформированием государственных банков, небанковского сектора и публичных инвестиций и инноваций.

Биографическая справка:

Юрий Гелетий получил высшее образование в Львовском национальном университете им. И.Франко: в 2001 году окончил факультет международных отношений и получил квалификацию специалиста по международным экономическим отношениям, переводчика; в 2002 году - юридический факультет (специалист по правоведению).

В 2012 году получил степень кандидата экономических наук в Институте региональных исследований НАН Украины.

В 2003 году прошел учебный курс по международной программе "Торговая политика и коммерческая дипломатия" (Карлтонском университет и университет Оттавы (Канада).

В 2002 году - курс "Европейская экономика, интеграция и право" (факультет экономики и права университета города Байройт (Германия).

После завершения учебы работал в Национальном банке Украины, где в течение 2003-2015 гг. Прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора. Свободно владеет английским и немецким языками.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 7 июня назначил первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову исполняющей обязанности министра финансов.

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Теги публикации: Министерство финансов Украины, назначение, замминистра  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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