Маркарова розпочала робочий візит до Великобританії

В.о. міністра фінансів зустрінеться з замголови Мінфіну Британії та президентом ЄБРР

Виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова у понеділок, 23 липня, розпочала робочий візит до Великої Британії. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Маркарова, зокрема, проведе зустріч з заступником голови Мінфіну Британії Робертом Дженріком, під час якої буде обговорено процес впровадження ключових реформ в Україні та поточні питання співпраці обох країн.

В.о. міністра також зустрінеться з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) сером Сумою Чакрабарті. Сторони обговорять нову стратегію роботи банку в Україні на період 2018-2023 роки.

Маркарова також візьме участь у церемонії підписання Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (Багатостороння конвенція MLI).

"Завдяки цьому Україна зможе одночасно вносити необхідні зміни до всіх діючих міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування. Підписання Багатосторонньої конвенція MLI - це крок в рамках плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і виведенням прибутку з-під оподаткування", - сказано у повідомленні.

Очікується, що підписання документу дозволить покращити інвестиційний клімат, стимулюватиме зростання економіки та розвиток міжнародної торгівлі.

На завершення робочої поїздки в.о. міністра візьме участь у круглому столі "Інновації та можливості", головною метою якого є обговорення можливостей України в контексті глобальної економіки.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Маркарова підписала зміни в три угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, кожна з яких передбачає залучення 400 млн євро.

4 липня за поданням Маркарової Кабінет міністрів призначив на посаду заступника голови Мінфіну Юрія Гелетія.