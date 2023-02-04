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Маркарова про далекобійні ракети для України: активно працюємо і над альтернативами

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США, Субота 04 лютого 2023 19:44
Маркарова про далекобійні ракети для України: активно працюємо і над альтернативами Фото: посол України в США Оксана Маркарова (facebook.com oksana.markarova)
Автор: Каріна Левицька

Поки вирішується питання про отримання Україною далекобійних ракет, Київ невпинно працює й над альтернативними видами озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в США Оксану Маркарову під час телемарафону.

Щодо постачання далекобійних ракет Україні, Макарова зазначила, що залишається відкритим питання про їх наявність в Сполучених Штатах.

"І це стосується не тільки ракет. Наприклад, у нас залишається одним з пріоритетів протиповітряна оборона, є всі політичні рішення і є вже практичні рішення, ми фактично отримуємо різні системи, але є питання їх наявності та швидкості, з якою вони можуть вироблятися", - пояснила посол.

Вона наголосила, що це саме стосується й засобів ураження для більших дистанцій. За її словами, це можуть бути не тільки ракети більшої дальності. Наразі Україна активно працює і над ударними дронами й над іншими альтернативними системами, які можуть задовольнити потребу військових в ударах по окупантах на всій території України.

Крім того, посол заявила, що питання постачання бойових літаків Україні постійно знаходиться у фокусі під час дискусій з США.

Нагадаємо, вчора міністр оборони заявив, що Україна веде перемовини про пошук платформи для отримання авіації.

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