Маркарова о дальнобойных ракетах для Украины: активно работаем и над альтернативами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксану Маркарову во время телемарафона.

Относительно поставок дальнобойных ракет Украине Макарова отметила, что остается открытым вопрос об их наличии в Соединенных Штатах.

"И это касается не только ракет. Например, у нас остается одним из приоритетов противовоздушная оборона, есть все политические решения и есть уже практические решения, мы фактически получаем разные системы, но есть вопросы их наличия и скорости, с которой они могут производиться", – объяснила посол.

Она подчеркнула, что это касается и средств поражения для больших дистанций. По ее словам, это могут быть не только ракеты большей дальности. В данный момент Украина активно работает и над ударными дронами и над другими альтернативными системами, которые могут удовлетворить потребность военных в ударах по оккупантам на всей территории Украины.