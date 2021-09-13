Маркарова о бронебойных комплексах "Джавелин": их много не бывает
Посол Украины в США Оксана Маркарова считает успешным визит украинского лидера Владимира Зеленского в Америку. А бронебойных комплексов "Джавелин" много не бывает.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова посла в интервью "Европейской правде".
"Знаете, "Джавелинов" никогда не бывает слишком много", - сказала она.
По ее словам, встреча двух президентов была вдвое длиннее, чем планировалось, что посол считает успешным.
"Те, кто занимается международной политикой, понимают, насколько это важно. С этой встречи есть очень развернутое совместное заявление, где видно, какой пласт вопросов удалось обсудить и найти решение, продвинуться вперед", - считает Маркарова.
Какая помощь нужна Украине от США, говорится в материале РБК-Украина "Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине".