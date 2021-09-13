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Маркарова о бронебойных комплексах "Джавелин": их много не бывает

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 13:33
Маркарова о бронебойных комплексах "Джавелин": их много не бывает Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает успешным визит украинского лидера Владимира Зеленского в Америку. А бронебойных комплексов "Джавелин" много не бывает.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова посла в интервью "Европейской правде".

"Знаете, "Джавелинов" никогда не бывает слишком много", - сказала она.

По ее словам, встреча двух президентов была вдвое длиннее, чем планировалось, что посол считает успешным.

"Те, кто занимается международной политикой, понимают, насколько это важно. С этой встречи есть очень развернутое совместное заявление, где видно, какой пласт вопросов удалось обсудить и найти решение, продвинуться вперед", - считает Маркарова.

Какая помощь нужна Украине от США, говорится в материале РБК-Украина "Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине".

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