Маркарова о бронебойных комплексах "Джавелин": их много не бывает

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает успешным визит украинского лидера Владимира Зеленского в Америку. А бронебойных комплексов "Джавелин" много не бывает.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова посла в интервью " Европейской правде ".

"Знаете, "Джавелинов" никогда не бывает слишком много", - сказала она.

По ее словам, встреча двух президентов была вдвое длиннее, чем планировалось, что посол считает успешным.

"Те, кто занимается международной политикой, понимают, насколько это важно. С этой встречи есть очень развернутое совместное заявление, где видно, какой пласт вопросов удалось обсудить и найти решение, продвинуться вперед", - считает Маркарова.