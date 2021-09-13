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Маркарова про бронебійні комплекси "Джавелін": їх багато не буває

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 13:33
Маркарова про бронебійні комплекси "Джавелін": їх багато не буває Фото: посол України в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Посол України в США Оксана Маркарова вважає успішним візит українського лідера Володимира Зеленського до Америки. А бронебійних комплексів "Джавелін" багато не буває.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова посла в інтерв'ю "Європейській правді".

"Знаєте, "Джавелінів" ніколи не буває забагато", - сказала вона.

За її словами, зустріч двох президентів була вдвічі довшою, ніж планувалось, що посол вважає успішним.

"Ті, хто займається міжнародною політикою, розуміють, наскільки це важливо. З цієї зустрічі є дуже розгорнута спільна заява, де видно, який пласт питань вдалося обговорити та знайти вирішення, просунутися вперед", - вважає Маркарова.

Яка допомога потрібна Україні від США, йдеться у матеріалі РБК-Україна "Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні".

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Оксана Маркарова Зброя в Україні
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