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З Маріуполя до Запоріжжя щодня виїжджають до сотні жителів, - радник мера

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Маріуполь, Неділя 17 липня 2022 18:48
З Маріуполя до Запоріжжя щодня виїжджають до сотні жителів, - радник мера Фото: з окупованого Маріуполя продовжують виїзджати люди (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя продовжують самостійно виїжджати з міста. Щодня його покидають від 50 до 100 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петра Андрющенка в Telegram.

Андрющенко опублікував відео з безлюдного пляжу у Маріуполі. У мирний час жителі міста часто відпочивали там, тим паче у вихідний день.

"Як не намагаються окупанти "дорисувати" цифри, але людей в місті меншає. Щодня від 50 до 100 людей виїжджає в Запоріжжя", - зазначив радник мера.

Водночас окупанти стверджують, що у Маріуполі нібито залишаються до 220 тисяч жителів.

Нагадаємо, що окупанти планують використовувати порт Маріуполя у військових цілях та перетворюють його в транспортних хаб.

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