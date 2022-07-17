З Маріуполя до Запоріжжя щодня виїжджають до сотні жителів, - радник мера

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя продовжують самостійно виїжджати з міста. Щодня його покидають від 50 до 100 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петра Андрющенка в Telegram .

Андрющенко опублікував відео з безлюдного пляжу у Маріуполі. У мирний час жителі міста часто відпочивали там, тим паче у вихідний день.

"Як не намагаються окупанти "дорисувати" цифри, але людей в місті меншає. Щодня від 50 до 100 людей виїжджає в Запоріжжя", - зазначив радник мера.

Водночас окупанти стверджують, що у Маріуполі нібито залишаються до 220 тисяч жителів.