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Оккупанты используют порт Мариуполя как военно-транспортный хаб, - горсовет

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Мариуполь, Пятница 15 июля 2022 07:27
Оккупанты используют порт Мариуполя как военно-транспортный хаб, - горсовет Фото: оккупанты используют порт Мариуполя как военно-транспортный хаб (facebook.com/marport.offpage)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты превратили порт временно захваченного Мариуполя в свой военно-транспортный хаб. На это указывает то, что враг "восстановил" железнодорожное сообщение и организовал грузовое движение под прикрытием пассажирского поезда Мариуполь - Волноваха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Жителей припортовых районов он призвал эвакуироваться.

"Учитывая дальнобойность украинской артиллерии, в частности систем HIMARS, предлагаем мариупольцам Приморского района в случае захода танкера в акваторию порта выбрать более безопасное место жительства и максимально воздерживаться от путешествий поездом прикрытия", - пояснил чиновник.

Он также показал, как выглядит судоходство в акватории Мариуполя и российского Ростова-на-Дону по данным marinetraffic. На опубликованной карте можно увидеть одно грузовое судно в порту без идентификации, которое там пришвартовано более месяца.

Оккупанты используют порт Мариуполя как военно-транспортный хаб, - горсовет

"На данный момент мы можем подтвердить, что из акватории порта вышли три суда в сторону Ростова с грузом металлопроката, и отсутствие ни одного захода в порт загруженного судна. А также четыре грузовых суда и один танкер, которые выходят из акватории Ростова и двигаются в сторону Мариуполя", - отметил Андрющенко.

Оккупанты используют порт Мариуполя как военно-транспортный хаб, - горсовет

Советник мэра добавил: с учетом заявлений гауляйтеров города и в целом Донецкой области можно предположить, что именно эти суда движутся в порт Мариуполя с грузом военного назначения и топливом для наполнения хранилища в порту.

Оккупанты используют порт Мариуполя как военно-транспортный хаб, - горсовет

Как сообщалось, Мариуполь, который находится под контролем российских боевиков, зимой может остаться без отопления. Оккупанты заявили, что оборудуют на улице палатки для обогрева.

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